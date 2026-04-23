Новите дизели отстъпиха място на електромобилите и хибридите и в България

След огромният ръст на продажбите на нови електромобили в Европа през март, статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските производители на автомобили) отчита и повешен интерес на колите с електромотор и в България. От началото на годината до 1 април продажбите на електрическите коли у нас са скочили с 50 процента спрямо същия период на миналата година - 747 срещу 498 бройки. При зареждащите се от контакта плъгин хибриди увеличението е 94 процента - от 110 на 214, а при класическите хибриди с цели 114 процента на 647 продажби през първите три месеца на тази година спрямо 302 бройки през 2025-а. Общо продажбите на нови електромобили и хибриди в България задминават дизеловите коли, които са 1214 (+2,1 процента). 8638 са новите бензинови автомобили със спад от 9,1 процента. Общо продадените нови автомобили за първите три месеца на годината са 11 465 спрямо 11 606 през 2025-а или минус 1,2%.

През първото тримесечие на 2026 г. регистрациите на нови автомобили в ЕС се увеличиха с 4%, до голяма степен благодарение на силното представяне през март. Пазарът беше подкрепен от силната потребителска активност, подсилена от нови и преразгледани данъчни облекчения и схеми за стимулиране на електрическите коли в основните европейски страни, коментират от АСЕА.

Електрическите автомобили с батерии представляват 19,4% от пазарния дял на ЕС през първото тримесечие на 2026 г. , което е увеличение спрямо 15,2% година по-рано. Регистрациите на хибридни електрически автомобили завладяват 38,6% от пазара, оставайки предпочитаният избор сред потребителите в ЕС. Освен това, комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили спадна до 30,3%, спрямо 38,2% през първото тримесечие на 2025 г.

Към края на първото тримесечие на 2026 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,2%, като спадът е отчетен на всички основни пазари. Франция отбеляза най-значително свиване, като регистрациите спаднаха с 40,3%, докато други ключови пазари също отбелязаха двуцифрени намаления: Италия (-18,6%), Испания (-18,1%) и Германия (-16,1%).

С 636 502 регистрирани нови автомобила през последните три месеца , пазарният дял на бензиновите автомобили спадна до 22,6% от 28,7% през първото тримесечие на 2025 г. Пазарът на дизелови автомобили също продължи низходящата си тенденция, макар и с по-бавни темпове, като регистрациите намаляха с 15,7% и представляваха 7,7% от регистрациите на нови автомобили през първото тримесечие на 2026 г.