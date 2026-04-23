Фалшив пункт за пътни такси източи 700 хиляди евро за година и половина

В продължение на година и половина хиляди шофьори плащат такса, която никога не е съществувала. Или по-скоро, е съществувала, но е напълно фалшива. Ситуацията в индийския щат Гуджарат звучи като сюжет от филм от Боливуд, който е работил добре в продължение на 18 месеца.

Измамниците успели да съберат около 700 000 евро, като начислявали незаконни пътни такси, преди да бъдат разкрити. Всичко това благодарение на фалшива инфраструктура, която перфектно възпроизвеждала "сцената" на истински пункт за събиране на пътни такси на магистрала.

Конструкцията е изградена върху терен на стара фабрика, а детайлите са изпипани така, че да не будят никакво съмнение - от маркировката до самите бариери. За шофьорите това е просто още един участък от пътя, в който трябва да се плати.

Най-парадоксалното е, че измамата остава незабелязана толкова дълго. Пътната мрежа в региона е сложна, с множество локални отклонения и временни трасета, а контролът върху всички точки на движение не е централизирано проследен в реално време.

Два пъти по-ниската стойност на таксите също не провокира съмнения. Разкриването идва от това, че официален участък от магистралата в близост отчита необичайно слаб трафик. Това привлича вниманието на оператора и властите, които започват проверка.