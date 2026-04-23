„Булгаргаз“ потвърди предложението за поскъпване на природния газ за май с 5 на сто

„Булгаргаз" потвърди първоначално подаденото си предложение за цена на природния газ за май в размер на 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това стана на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше разгледано предложението на обществения доставчик.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз" Веселин Синабов отбеляза, че от дружеството са се запознали с доклада на работната група относно предложението и нямат забележки, като добави, че към момента няма и основание за изменение на първоначално подаденото заявление.

КЕВР утвърди цена на природния газ за април в размер на 34,27 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, припомня БТА. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за май е с по-висока с 4,99 процента.

На въпрос от председателя на КЕВР Пламен Младеновски с оглед края на отоплителния сезон очаква ли се намаляване на количествата природен газ от клиентите за следващия месец или то вече е отразено в подадените от тях заявления, Синабов коментира, че очаква да има намаление. Все още е студено, „Топлофикация София" и другите топлофикационни дружества работят и все още не е приключил отоплителният сезон. Прогнозите им при заявяване на годишните количества са били по-ниски, очаквали са по-топло време и въпреки това има повишение на заявките спрямо заявените преди началото на годината, обясни Синабов, цитиран от БТА. Не е нещо удивително като повишение, но спрямо техните прогнози, които са заявили по годишни договори, го има, посочи той.

Очевидно все още е студено времето и не е приключил отоплителният сезон, въпреки че някои от топлофикациите заявиха, че ще преустановяват топлоподаването, отбеляза от своя страна Пламен Младеновски, припомняйки, че обикновено сезонът приключва в края на март или първата десетдневка на април. Тази година действително и времето не е с нас, както и геополитическата обстановка, но да се надяваме, че ще се оправи и по-скоро да приключва отоплителният сезон, съответно да намаляват заявките и към „Булгаргаз", за да може да се справим с азерските количества, каза той.

В тази връзка Веселин Синабов посочи, че битовите клиенти са получили една добра цена през отоплителния сезон. Оттук нататък заявките на бизнеса и за производството на електроенергия ще бъдат съобразени спрямо пазарната конюнктура, добави той. Младеновски също отбеляза, че цената на „Булгаргаз", ако бъде сравнена с предходната година, за отоплителния сезон беше с около 20 процента по-ниска.

Относно очакванията за цена на природния газ през юни, Синабов коментира, че всичко зависи от геополитическата обстановка. Ако погледнем в страната, това ще зависи от потреблението, което в момента върви през месец април и бъдещото през месец май, тъй като ако бъдат потребени повече количества от заявлените, това би могло да повлияе на нашите налични количества, обясни той.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски информира, че окончателното решение на КЕВР за цената на природния газ за май ще бъде взето на закрито заседание на 30 април.