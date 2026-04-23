Индексите на европейските пазари са надолу час след началото на търговията

Индексите на европейските борси са предимно на негативна теория час след началото на търговията, на фона на влошено пазарно настроение в региона и поскъпването на петрола, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Повечето основни европейски пазари също са на отрицателна територия – германският DAX спада с 0,39 на сто до 24 101,29 пункта, британският FTSE 100 губи 0,59 на сто до 10 414,33 пункта, а италианският FTSE MIB се понижава с 0,31 на сто до 47 636,66 пункта. Испанският IBEX 35 отчита спад от 1,10 на сто.

Френският CAC 40 обаче се повишава с 0,41 на сто до 8 189,75 пункта, като се отклонява от общата низходяща тенденция в региона.

Общият индекс STOXX Europe 600 е надолу с 0,26 на сто до 612,30 пункта.

Сред отделните компании най-силен ръст отчита козметичната група "Л'Ореал" (L'Oreal), чиито акции поскъпват с 8,7 на сто след публикуване на най-бързия си тримесечен растеж за последните две години. По-рано компанията отчете, че органичните продажби са се увеличили със 7,6 на сто през първото тримесечие до 12,2 милиарда евро (14,3 милиарда долара), в сравнение с очакванията от около 3 на сто, според анализатори. Без да се отчита влиянието на еднократните разходи, ръстът е бил 6,7 на сто през тримесечието.

Съществено поскъпване регистрира и финландската телекомуникационна компания "Нокиа" (Nokia), чиито акции се повишават с 8,2 на сто. Компанията отчита ръст от 4 на сто на нетните продажби на годишна база и увеличение от 54 на сто на оперативната печалба до 281 млн. евро, над очакванията на анализаторите.