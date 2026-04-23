Водещият японски индекс Nikkei 225 за кратко надхвърли 60 000 пункта, но завърши сесията със спад

Пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион затвориха разнопосочно, като водещият японски индекс Nikkei 225 за кратко надхвърли 60 000 пункта за първи път благодарение на ръста на акциите на технологичните компании, но завърши търговската сесия със спад заради опасения от прегряване на пазара, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 57,88 пункта или 0,9 на сто до 6475,81 пункта.

В Хонконг Hang Seng се понижи с 248,04 пункта или 0,95 на сто до 25 915,2 пункта, а в Шанхай Shanghai Composite загуби 13,008 пункта или 0,32 на сто до 4093,25 пункта.

Водещият японски индекс Nikkei 225 спадна с 445,63 пункта или 0,75 на сто до 59 140,23 пункта. По-широкият индекс Topix изтри 28,61 пункта или 0,76 на сто до 3716,38 пункта.

По време на търговията щатският долар се търгуваше на ниво 159,54-55 йени спрямо 159,45-55 йени в Ню Йорк и 159,21-23 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше при 1,1697–1698 долара и 186,61-64 йени в сравнение с 1,1700–1710 долара и 186,66-76 йени в Ню Йорк, както и 1,1755-1757 долара и 187,16-20 йени в Токио вчера.

Nifty 50 в Индия се понижи със 165,3 пункта или 0,68 на сто до 24 212,8 пункта към 11:28 часа българско време.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна с 50,2 пункта или 0,57 на сто до 8793,4 пункта.

Търговията на Уолстрийт обаче приключи на положителна територия, като промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 340,65 пункта или 0,69 на сто до 49 490,03 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна със 73,89 пункта или 1,05 на сто до 7137,9 пункта.

Технологичният Nasdaq добави 397,603 пункта или 1,64 на сто до 24 657, 567 пункта.