Министър Младенова: България има нужда от млади предприемачи, които не чакат промяната, а я създават

Във време на бързи технологични промени младите хора са тези, които най-естествено мислят в посока иновации, нови решения и нови пазари. Подкрепата на младежкото предприемачество не е просто добра инициатива, а стратегическа за страната. Това каза министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова при откриването на Next Gen Entrepreneurs Day, част от националния конкурс „Най-добър младежки стартъп на България – 2026".

„Тук виждам млади хора, които имат идеи, талант, амбиция и енергия, които искат да превърнат мечите си в реални бизнеси", допълни тя. По думите й съвместната организация на конкурса между Фонда на фондовете и Софийския университет „Св. Климент Охридски" е пример как образованието и инструментите за подкрепа на предприемачеството могат да работят заедно. „Именно такива партньорства са нужни, за да превръщаме предприемаческия потенциал в реални резултати. Вярвам в ползата от финансовите инструменти, които имат дисциплиниращ, но и мултиплициращ ефект, като постигат значими резултати. Нашата задача като институции, преподаватели и партньори е не само да насърчаваме младите предприемачи, но и да дадем реална среда за развитие", посочи Младенова и отбеляза, че държавата не трябва да се меси пряко в техните решения.

Министърът насърчи младите иноватори да не се отказват от мечтите си, да рискуват и да не се страхуват от неуспеха, защото техните идеи имат значение. „България има нужда от млади предприемачи. Има нужда от хора, които не чакат промяната, а я създават. Министерството на иновациите и растежа е ваш естествен партньор и правим всичко необходимо, за да работим със скоростта на бизнеса", каза в заключение Младенова.

На събитието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на ФнФ, институциите, академичните среди, студенти, предприемачи, участници в тазгодишния конкурс „Най-добър младежки стартъп на България" и други.

Конкурсът "Най-добър младежки стартъп в България" е трамплин за младите хора в България за успешно стартиране на собствен бизнес и цели да повиши предприемаческата и финансовата култура, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, иновации, представяне пред инвеститори и др. Ценна възможност за всички участници е създаването на бизнес контакти с инвеститори, предприемачи, научни среди и привличане на съмишленици към реализирането на идеите. До момента през него са преминали над 750 участници с над 500 идеи, а част от тях са получили и инвестиция за растеж.