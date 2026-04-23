ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22719522 www.24chasa.bg

Министър Ирина Щонова: Износът на електрически машини надхвърля 2 млрд. евро

1464

По данни за 2025 г. износът на електрически машини надхвърля 2 милиарда евро, което утвърждава сектора като ключов фактор за индустриалното и технологично развитие. Това каза министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова по време на откриването на бизнес форум „Електроиндустрия 2026". В него участват над 100 компании от сектора.

„Електроиндустрията е сред ключовите сектори на българската икономика – двигател на иновациите, устойчивото развитие и индустриалната трансформация", подчерта Ирина Щонова. По думите ѝ отрасълът осигурява заетост на десетки хиляди специалисти и поддържа висока производителност на труда – над средната за страната, което допълнително подчертава неговата стратегическа роля. „В условията на динамични глобални процеси и ускорена дигитализация значението на сектора нараства още повече, създавайки възможности за повишаване на конкурентоспособността и привличане на инвестиции", допълни министърът.

Третото издание на бизнес форум „Електроиндустрия 2026" се организира съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Форумът е най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България. Събитието е платформа за диалог по ключови теми, свързани с трансформацията на индустрията и нейното развитие в България. Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми, свързани с енергийна ефективност, батерийни системи за съхранение на енергия, изкуствен интелект в индустрията и добрите международни практики.

В откриването на събитието участваха д-р Бойко Таков – изпълнителен директор на ИАНМСП, инж. д-р Димитър Белелиев – председател на УС на БАСЕЛ и др.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

