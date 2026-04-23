Габриела Наплатанова е избрана за шеф на СЕМ

Габриела Наплатанова бе избрана за председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) на заседанието му днес, съобщи БТА.
Тя бе предложена от досегашния председател на регулатора Симона Велева и от Къдринка Къдринова, член на СЕМ. Кандидатурата бе подкрепена и от Пролет Велкова, член на СЕМ. Галина Георгиева гласува с „въздържал се".
Габриела Наплатанова-Русева е българска журналистка, член на Съвета за електронни медии за мандат 2022 – 2028 година. Между април и октомври 2024 г. изпълнява длъжността председател на СЕМ.
Завършила е специалност „Връзки с обществеността" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски". Защитава дисертация на тема „Управление на медийните ефекти и медийните операции по време на въоръжен конфликт" във Военната академия „Г. С. Раковски", факултет „Национална сигурност".
Участвала е в медийни програми на НАТО.
От създаването на Би Ти Ви през 2000 г. е отразявала въоръжени конфликти в Афганистан, Ирак, Балканите. Тя е авторка на документалния филм „Кербала 15 години по-късно. Оцелелите разказват".
За филма „Тихина" е наградена от Военноморските сили на България.
На 9 май 2022 г. е назначена от президента Румен Радев за член на СЕМ от президентската квота.