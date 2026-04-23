Бизнес активността в еврозоната се свива през април на фона на скока в производствените разходи

Бизнес активността в еврозоната неочаквано се свива през април, като въздействието на войната на САЩ и Израел срещу Иран подкопава търсенето, докато цените се покачват. Това отчита най-новото проучване на „Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предварителният композитен индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI), отразяващ нагласите сред бизнеса в еврозоната, спадна до 48,6 пункта този месец, след като през март се понижи до 50,7 пункта. Показателят преминава под границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването на активността, за първи път от 15 месеца.

Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха по-умерено понижение на Пи Ем Ай индекса през април - до 50,1 пункта.

Търсенето на услуги намалява, въпреки че това донякъде е компенсирано от неочакван ръст на динамиката в промишлеността, според заключенията от проучването.

„Еврозоната е изправена пред задълбочаващи се икономически проблеми, причинени от войната в Близкия изток, което представлява сериозно главоболие за политиците", заяви главният икономист на „Ес енд Пи Глоубъл" Крис Уилямсън.

„Междувременно все по-широко разпространеният недостиг при доставките заплашва да забави растежа още повече, като същевременно оказва допълнителен натиск за повишение на цените през следващите седмици", допълни той.

Откакто конфликтът в Близкия изток започна преди почти два месеца, цените на горивата рязко поскъпнаха. Индексът на цените на суровините скочи от 65,3 пункта до 68,4 пункта, което е най-високото му ниво от края на 2022 г.

Индексът, обхващащ сектора на услугите в еврозоната, се понижи до 47,4 пункта при 50,2 пункта през март. Резултатът далеч надхвърля средната прогноза от анкетата на Ройтерс, според която се очакваше по-леко понижение до 49,8 пункта.

Този месец търсенето на услуги във валутната зона отбеляза най-рязък спад от октомври 2023 г. Индексът на новите поръчки допълнително отслабна - до 46,3 пункта в сравнение с 48,6 пункта през миналия месец.

В промишлеността бизнес активността продължава да се засилва, като съответният индекс нараства до 52,2 пункта през април от 51,6 пункта, достигнати през март. Анализаторите очакваха по-слаб темп на показателя, очаквайки спад до 50,9 пункта.

Подиндексът, измерващ произведената продукция, се повиши леко - от 52 пункта до 52,2 пункта.

Фабриките обаче са изправени пред растящи производствени разходи. Индексът на цените на суровините скочи до 76,9 пункта спрямо 68,9 пункта през март.

Засилването на ценовия натиск доведе до оценка на финансовите пазари, според която Европейската централна банка вероятно ще прибегне до четири увеличения на лихвите тази година, започвайки през юни, посочва Ройтерс.

„ЕЦБ отново има незавидната задача да реши дали да повиши лихвените проценти предвид тревожната картина с инфлацията, или дали този скок в цените ще се окаже временен и вместо това трябва да се фокусира върху необходимостта да предотврати по-дълбок икономически спад", отбелязва Уилямсън.

През април нагласите за перспективите пред стопанската дейност в сектора на услугите са на най-ниско ниво от три години и половина, докато в производствения сектор доверието спадна до 17-месечно дъно, сочи още проучването.

Междувременно според отделно проучване, публикувано също днес, бизнес активността в Германия е преминала в зоната на свиване през този месец, като композитният Пи Ем Ай индекс спада до 48,3 пункта при 51,9 пункта през март. При германските доставчици на услуги активността рязко отслабва - от 50,9 пункта през миналия месец до 46,9 пункта през април, докато в промишлеността продължава да се разширява, но с по-бавен темп, отколкото през март - съответният индекс спада от 52,2 до 51,2 пункта.

Във втората по големина икономика в еврозоната - тази на Франция, активността на бизнеса се понижи допълнително - композитният индекс намалява от 48,8 пункта до 47,6 пункта. Активността на сектора на услугите в страната се понижава с най-много от 14 месеца, като Пи Ем Ай индексът при услугите спада от 48,8 през март до 46,5 пункта.