"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Категории Кафе и Храни и снаксове и развиващи се пазари водят растежа. Нестле България отчита 20,6% органичен ръст

„Нестле“ започва 2026 г. с ускорение в растежа, отчитайки 3,5% органичен ръст през първото тримесечие, подкрепен от положителен реален вътрешен ръст (RIG) във всички зони и почти всички категории. Компанията запазва прогнозата си за годината въпреки нарасналата геополитическа несигурност и макроикономическите рискове.

Главният изпълнителен директор на „Нестле“ Филип Навратил посочва, че резултатите потвърждават ефекта от стратегията за растеж, воден от обеми, а не единствено от цени. По думите му силно представяне има в повечето пазари и категории, с особено добри резултати при Кафе и напитки и Храни и снаксове, докато развиващите се пазари продължават да бъдат основен двигател на растежа.

Продажбите на Групата за периода възлизат на 21,3 млрд. швейцарски франка. Органичният ръст от 3,5% се формира от 1,2% реален вътрешен ръст и 2,3% ценови ефект. Категорията Кафе и напитки се откроява с 9,3% органичен ръст, подкрепен от силно представяне на Nescafé и широкообхватно ускорение по пазари и марки. Храни и снаксове също допринасят съществено, с 4,2% органичен ръст, воден от шоколадовите продукти.

Категорията Храни за домашни любимци отчита 2,7% органичен ръст въпреки временния обратен ефект от предварително изтеглени клиентски поръчки в края на 2025 г. При Хранене и здраве резултатът остава повлиян от превантивното изземване на определени партиди бебешки формули, което оказва приблизително -90 базисни пункта влияние върху органичния ръст на Групата през тримесечието.

Силен принос идва и от развиващите се пазари, където органичният ръст достига 6,8% без Китай, докато Европа остава стабилна с 3,9% органичен ръст. В региона растежът е воден от Кафе и напитки и Храни за домашни любимци, подкрепен от маркетингови инвестиции и дисциплинирано търговско изпълнение.

Nespresso продължава положителната динамика с 5,1% органичен ръст, движен от Северна Америка, растящата потребителска база и системата Vertuo. Компанията отчита и силен старт на новото глобално партньорство с Dua Lipa, генерирало над 1,9 милиарда импресии още през първата седмица.

Сред стратегическите акценти за периода са и напредъкът по портфолио трансформацията, включително процесите около бизнеса с Води и Премиум напитки и договорената продажба на Blue Bottle Coffee.

Онлайн продажбите продължават двуцифреното си разширяване, нараствайки с 15,4% и достигайки 21,5% от общите продажби на Групата.

За цялата 2026 г. „Нестле“ потвърждава очакванията си за органичен ръст в диапазона 3% - 4%, с ускоряване на реалния вътрешен ръст спрямо 2025 г. и подобрение в маржа на оперативната печалба.

За България компанията отчита още по-силен старт на годината. „Гордеем се с постигнатото през тримесечието - постигнахме органичен ръст от 20,6%, движен от силното представяне на нашите бизнеси в категориите Кафе и напитки, Храни за домашни любимци и Хранене и здраве.



Тези силни резултати отразяват ангажираността, решимостта и екипния дух на целия екип на Нестле България, заедно с нашите доверени партньори, докато продължаваме да предлагаме на българските потребители висококачествени и релевантни продуктови решения“, коментира Петър Стоилов, изпълнителен директор на „Нестле България“.