„Тесла“ очаква до няколко месеца одобрение от ЕС за софтуера си за автономно шофиране

Американската автомобилна компания „Тесла" (Tesla) очаква Европейският съюз да одобри през идните месеци усъвършенстваната ѝ версия на софтуера за автономно шофиране Full Self-Driving, предаде ДПА, цитирана от БТА.

След получено одобрение в Нидерландия компанията е в добра позиция да получи разрешение и на ниво ЕС още през настоящото тримесечие, заяви финансовият директор Вайбхав Танеджа след публикуването на тримесечните резултати.

Софтуерът, който към момента изисква надзор от страна на водача, се предлага в САЩ от няколко години. По данни на „Тесла" около 1,28 милиона клиенти използват услугата, което е с 180 000 повече спрямо преди три месеца.

Главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви, че версия на системата без необходимост от човешки надзор може да бъде въведена в САЩ „вероятно през четвъртото тримесечие", като внедряването ще става поетапно в зависимост от оценките за безопасност по региони. Автомобилите с по-стар хардуер ще трябва да преминат през обновяване в т.нар. мини фабрики, добави той.

Мъск неведнъж е подчертавал, че дългосрочната стратегия на „Тесла" е насочена към автономните роботаксита и хуманоидните роботи. Компанията вече е започнала производство на роботаксито „Сайбъркаб" (Cybercab) – двуместен модел без волан и педали, който според него може да заеме значителен дял от бъдещото производство.

Производителят планира също да започне серийно производство на хуманоидния робот „Оптимус" (Optimus) през 2026 г., като в дългосрочен план се цели капацитет до 1 милион бройки годишно.

Във връзка с разширяването на дейността „Тесла" повиши прогнозата си за капиталовите разходи през тази година до 25 милиарда долара спрямо 20 милиарда долара, очаквани преди три месеца.

Компанията отчете и по-добри финансови резултати за първото тримесечие на 2026 г. Приходите са нараснали с 16 на сто на годишна база до 22,39 милиарда долара, а нетната печалба се е увеличила със 17 на сто до 477 милиона долара.

След обявяването на резултатите акциите на „Тесла" се повишиха с над 3 на сто в извънборсовата търговия.

Глобалните доставки на компанията са се увеличили с 6,3 на сто до 358 023 автомобила през първото тримесечие, след спад от 13 процента година по-рано.

Паралелно с това „Тесла" планира да разшири екипа си в единствения си европейски завод край Берлин, като наеме около 1000 нови служители до края на юни. Общият брой на персонала в предприятието в Грюнхайде ще достигне приблизително 11 700 души.

Целта е увеличаване на производството с около 20 на сто през третото тримесечие на фона на по-силно търсене на високопроходимия модел „Модел Уай" (Model Y). Около 500 работници на временна заетост ще получат предложение за постоянни договори, уточняват от компанията.

Заводът на „Тесла" в Грюнхайде беше открит преди около четири години.