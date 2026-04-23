Илон Мъск може да запази контрол върху Съвета на директорите на „Спейс Екс“

Американската космическа компания "СпейсЕкс" (SpaceX) е съобщила на потенциални инвеститори, че няма да е необходимо мнозинството от членовете на Съвета на директорите, които да са независими от компанията, за да запази статута си на „контролирано дружество". Това сочат документи за първичното публично предлагане (IPO) на компанията, с които Ройтерс се е запознала, съобщава БТА. Те свидетелстват, че основателят Илон Мъск запазва контрола върху компанията за космически ракети и изкуствен интелект.

За разлика от повечето търгувани на борсата компании, „СпейсЕкс" обяви, че ще запази статута си на „контролирано дружество" след своето първично публично предлагане, което се очаква да е на стойност 1,75 трилиона долара и да се осъществи през лятото. Това означава, че няма да е необходимо мнозинството от членовете на съвета на директорите да са независими, нито да има независими комисии по възнагражденията и номинациите. Единственото изискване е да има одитен комитет, съставен изцяло от независими директори.

Проучване от 2024 г. на „Националната асоциация на корпоративните директори" (National Association of Corporate Directors) показа, че едва от 3 до 4 на сто от компаниите в индекса Russell 3000 имат бордове, в които вътрешните лица са мнозинство.

„Спейс Екс" все пак може да избере да назначи независими директори. Подобен пример е „Мета Платформс" (Meta Platforms) - технологична компания, при която изпълнителният директор разполага с мнозинство от гласовете и тя също има статут на контролирано дружество по правилата на Nasdaq. Въпреки това „Мета" продължава да поддържа мнозинство от независими директори.

„СпейсЕкс" не отговори незабавно на запитване на Ройтерс относно документацията, свързана с първичното публично предлагане.

В неотдавнашна публикация Ройтерс съобщи, че малка група вътрешни лица притежават акции, даващи им повече права при гласуване, които надделяват над останалите инвеститори.