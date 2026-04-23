Министерство на финансите: Средствата за общините и за санирането от ББР не са застрашени

ББР. Снимка: Архив

Изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти е един от ключовите приоритети на служебното правителство и разплащанията по нея са обезпечени.  Общата максимална стойност на разходите по програмата за 2026 г. до приемането на редовен бюджет е 460,2 млн. евро, чрез разплащане от Българската банка за развитие (ББР). Това е регламентирано в чл. 3, ал. 4 от т.нар. „удължителен" закон за бюджета. През януари 2026 г. този ресурс е предоставен на ББР, с което са гарантирани всички разплащания.

Това заявяват от Министерството на финансите в своя позиция по повод вчерашното решение на правителството да се намали капиталът на ББР с 1,4 млрд. евро. Според премиерът Андрей Гюров банката заявила за усвояване 600 млн., а 1,4 млрд. евро стоят заключени и не влизат в икономиката. Той допълни, че служебното правителство няма да харчи тези средства, а се дава възможност на следващия кабинет да реши как и за какво да ги използв

От банката за развитие обаче отговориха, че с това решение саниране на жилища, общински инвестиции и европейски програми може да се окажат блокирани.

От финансовото министерство заявяват още, че средствата по схемата за субсидиране - обновяване на жилищни сгради (т.н. „саниране"), са в размер на 246,6 млн. евро. Тези средства са целеви и се осигуряват в рамките на европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и допълващото национално съфинансиране. Разплащанията се осъществяват от ББР, като за изпълнение на инвестицията не се изисква собствено финансиране от банката, тъй като средствата са 100% грантово финансиране.

Четете още

Още от Финанси

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Аспарух Илиев: Любовта е там, където нямаш въпроси (подкаст)