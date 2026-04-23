Икономическият растеж на Южна Корея се ускорява до максимум от 5 години и половина през първото тримесечие

Въпреки продължаващата криза в Близкия изток икономиката на Южна Корея е отбелязала най-бързия си тримесечен растеж за последните пет години и половина през периода януари – март 2026 г., подкрепена от стабилния износ на полупроводници и устойчивото вътрешно търсене, съобщиха агенция Йонхап и БТА, позовавайки се на данни на централната банка „Банк ъв Къриа" (Bank of Korea).

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната, коригиран спрямо инфлацията, се е увеличил с 1,7 на сто през първото тримесечие спрямо предходните три месеца, сочат предварителните данни. Това е най-високият темп на растеж от третото тримесечие на 2020 г., когато икономиката нарасна с 2,2 на сто.

Резултатът значително надхвърля прогнозата на „Банк ъв Къриа", която очакваше ръст от 0,9 на сто за периода.

На годишна база южнокорейската икономика е нараснала с 3,6 на сто през първото тримесечие, което представлява ускорение спрямо 1,6 на сто през предходното тримесечие.

Реалният брутен вътрешен доход е отбелязал ръст от 7,5 на сто на тримесечна база, достигайки най-високото си ниво от първото тримесечие на 1988 година.

Данните показват възстановяване след колебливото представяне през 2025 г., когато икономиката се сви с 0,2 на сто през първото тримесечие, преди да отбележи ръст от съответно 0,7 и 1,3 на сто през следващите две тримесечия. През последното тримесечие на 2025 г. отново бе отчетен спад от 0,2 на сто на фона на слабите инвестиции и понижената активност в строителния сектор.

За цялата 2025 година икономиката на Южна Корея е нараснала с 1 на сто.