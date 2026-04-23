ТЕЦ "AES Марица изток 1" в Гълъбово съкращава 350 служители. Новината съобщи днес директорът на бюрото по труда в Раднево Ивелина Миланова. Служителите вече са получили уведомления за предстоящите си съкращения.

Централата на AES в Гълъбово е най-новата и най-модерната въглищна мощност у нас, която е и най-малко замърсяваща въздуха.

Съгласно закона освобождаването на работници може да започне един месец след подаване на уведомлението, т.е. след средата на месец май. Както е известно, на 8 май изтича 15-годишният договор на централата с държавната НЕК за изкупуване на преференциални цени на произведената от нея електроенергия.

Собственикът на централата - американската компания AES Corporation, обяви, че ще я трансформира, като тя спре да гори въглища и ще се развива само в областта на възобновяемите енергийни източници.

За постъпило уведомление за масови съкращения потвърди и директорът на бюрото по труда в Стара Загора Георги Гьоков. По-голямата част от предупредените за освобождаване работници са от района на Стара Загора, информира "Сега".

"Агенцията по заетостта има готовност да организира регистрацията на освободените от централата хора по начин, който да не създаде напрежение. Имаме опита със съкращенията в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток" от миналата година. Смятам, че Стара Загора е град, който е привлякъл сериозни инвестиции и че регионът може да поеме новите съкратени, които си търсят работа", каза Гьоков.

Днес в Стара Загора се проведе трудова борса с участието на близо 30 големи компании от региона.

На нея бе отчетено, че заплащането в предприятията на Стара Загора непрекъснато расте - не само заради нарастването на минималната работна заплата, но и заради стремежа на работодателите да наемат квалифицирани кадри.

„Проблемът е с нискоквалифицираните работници. В бюрото по труда в Стара Загора вече са регистрирани над 1500 нискоквалифицирани безработни. Въпреки това областта е с една от най-ниските нива на безработица в страната с под 4%", посочи Георги Гьоков.