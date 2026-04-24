Главболгарстрой на Делфийския икономически форум

Дискусията, част от глобалния форум, постави фокус върху сътрудничеството като ключов фактор за енергийната сигурност и инфраструктурното развитие

Енергийната сигурност се превърна в ключов елемент на глобалната стабилност в контекста на засилената геополитическа несигурност и предизвикателствата пред веригите за доставки. Темата бе във фокуса на дискусиите по време на Делфийския икономически форум, където акцент бе поставен върху ролята на инфраструктурното развитие и международното сътрудничество.

В дискусията специалният пратеник за глобална енергийна интеграция към Департамента по енергетиката на САЩ Джошуа Волц подчерта, че ключов фактор за енергийната сигурност е диверсификацията - не само на енергийните източници, но и на транспортните маршрути и стратегическите партньорства, които гарантират дългосрочен достъп до енергийни пазари.

Той посочи, че диверсификацията е основен стълб на енергийната сигурност, а стабилните партньорства се основават на общи приоритети и дългосрочна предвидимост.

В този контекст бе подчертано значението на развитието на енергийни коридори и регионални сътрудничества, включително в района на Балканите. Акцент бе поставен върху това, че успешните енергийни проекти изискват не само инфраструктура, но и ефективна координация между участниците.

Джеф Уилсън, главен директор „Стратегия“ и старши съветник по въпросите на енергийната доминация в Експортно-импортната банка на Съединените щати, подчерта необходимостта от трансформация на глобалните вериги за доставки към по-устойчиви модели с по-високи резерви. Акцент беше поставен върху изграждането на стратегически запаси от критични суровини и развитие на дългосрочни международни партньорства, включително чрез финансови инструменти за инфраструктурни проекти.

В рамките на дискусията беше поставен акцент върху необходимостта от по-голяма предвидимост при реализирането на дългосрочни енергийни и инфраструктурни проекти, както и върху ролята на частния сектор в този процес.

Председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов подчерта, че развитието на енергийната инфраструктура изисква ефективно взаимодействие между публичния и частния сектор. По думите му бизнесът допринася с гъвкавост и оперативна ефективност, които позволяват ускоряване изпълнението на стратегически проекти чрез оптимизация на процедурите, логистиката и технологични решения.

Като пример беше посочен проектът „Вертикален газов коридор“, при който чрез EPC модел се съкращават съществено сроковете за реализация. Подчертано бе, че по-активното участие на частния сектор може да ускори енергийната трансформация и да допринесе за по-висока енергийна сигурност.

Председателят на УС на Главболгарстрой Калин Пешов по време на дискусията

Обсъжданията продължиха с оценка на текущата среда, в която енергийните шокове вече се разглеждат не като изолирани събития, а като често възникващ риск. Според участниците прекъсванията на доставките по ключови енергийни маршрути могат да доведат до значителни колебания в предлагането и цените на енергийните ресурси, оказвайки силен натиск както върху развитите, така и върху развиващите се икономики.

В същото време бе откроено, че основното стратегическо предизвикателство не се изчерпва с добива на ресурси, а се крие в концентрацията на преработващия капацитет в ограничен брой държави, което създава глобални „тесни места“ във веригите на доставки. „Енергийната сигурност е споделен въпрос“, беше един от основните изводи.

Чарлз Хендри, бивш министър на енергетиката на Великобритания Council), подчерта необходимостта от намаляване на зависимостите чрез диверсификация на източниците и маршрутите за доставка, както и чрез защита на критичната инфраструктура.

Дискусията показа, че глобалната енергийна система се променя динамично, като енергията все по-ясно се утвърждава като ключов фактор за икономическата стабилност и сигурността на държавите, с пряко отражение върху техните политики и развитие.

