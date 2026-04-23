Възобновиха доставките на петрол за Унгария по петролопровода „Дружба“

Словакия и Унгария съобщиха, че са започнали да получават суров петрол по петролопровода „Дружба“ след месеци на прекъсване на доставките, заради което беше блокирана помощта на Европейския съюз за Украйна, предаде Ройтерс.

Доставките на суров петрол по тръбопроводната система „Дружба“ към Унгария и Словакия бяха възобновени тази сутрин след прекъсване от почти три месеца, обяви в изявление днес Унгарската петролна група МОЛ .

По-рано днес словашкото министерство на икономиката също заяви, че Словакия днес е започнала да доставки по „Дружба“.

Спирането на доставките на петрол по съоръжението през януари предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол, пише БТА.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол. Според украинските власти доставките са били спрени заради повреда на съоръженията след руски удар.

Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

Посланиците на държавите от ЕС вчера одобриха 90 милиарда евро заем за Украйна, след като Унгария оттегли ветото си върху отпускането на средствата за Украйна, както и върху гласуването на нов пакет от санкции срещу Русия.