Нов старт на депозитната система – първо с пластмаса и метал, после може и стъкло

България прави пореден опит за въвеждането на задължителната депозитна система за опаковки от напитки. Тя трябва да обхване цялата страна и да важи за всички пуснати на пазара напитки, независимо дали са произведени в страната, внесени, или доставени от ЕС.

Промените в Закона за управление на отпадъците са публикувани за обществено обсъждане. Според тях системата ще се управлява от национален оператор. Той ще бъде независимо юридическо лице с нестопанска цел, което не разпределя печалба. Задължително трябва да участват организации на производителите и на търговците съответно с поне 51 и 30% пазарен дял.

В новите текстове е записано още, че операторът се лицензира от министъра на околната среда и водите за срок от 10 години. Реалното функциониране на системата трябва да започне не по-рано от 18 и не по-късно от 24 месеца след издаването на разрешението за оператор. А шест месеца след старта ще бъде наложена пълна забрана за продажба на напитки в опаковки, които не са регистрирани, етикетирани и маркирани според новите изисквания.

Планирано е системата да обхваща пластмасови и метални опаковки за еднократна употреба с обем от 0,1 до 3 литра включително, а до 30 юни 2029 г. може да бъде взето решение за включване и на стъклени опаковки за многократна употреба.

Депозитът ще се определя от оператора в размер, който да стимулира връщането на опаковките, пише още в проекта на решение. Сумата ще се посочва отделно от цената на напитката във фискалния бон или фактурата и няма да се включва в данъчната основа за ДДС. От своя страна потребителите ще получават обратно пълния размер на депозита при връщане на празната опаковка, без това да е обвързано с последваща покупка.

В България за тази система се говори от 2022 г., но все не се стига до нейното въвеждане. Последното обещание от МОСВ бе това да се случи от януари 2026 г. Но при управлението на предходния екоминистър Манол Генов се оказа, че посоката се сменя - готвеше се изцяло ново законодателство и се обмисляше създаването на държавно дружество, което да я управлява. Сегашният служебен министър Юлиян Попов обаче посочи в интервю пред “24 часа”, че поддържа идеята за система, която се управлява и разпределя от самия бизнес и участващите организации, но като се гарантира, че трябва да бъде предпазена от монополизация.

