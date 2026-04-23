При новото саниране ще се сменят и асансьорите (Обзор)

Съоръженията отпреди 1995 г. харчели много ток

Ремонт на асансьорите и дори подмяната им с по-съвременни, където се налага, в жилищните блокове, които подлежат на саниране по новата национална програма, ще бъде допустима мярка. Това е съобщила Дора Янкова, зам.-министърка на регионалното развитие, на среща с експерти от бранша и от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Идеята е освен ремонт на най-старите съоръжения да се монтират асансьори и там, където едновремешните стандарти не са изисквали.

Включването на асансьорите в санирането бе поискано за първи път от бранша преди повече от десет години в първата национална програма за повишаване на енергийната ефективност, която стартира през 2016 г. Заради високите разходи обаче, а и за да стигнат парите за обновяване на повече блокове, това бе отказано.

И тогава, и сега от асансьорния бранш твърдят, че съоръженията, произведени до 1995 г., са много енергоемки. В България има към 90 хиляди асансьора, като

80% от тях са в жилищни сгради

Навремето изискването е било подемни съоръжения да има само в сгради с 8 и над 8 етажа. В действителност у нас има и немалко асансьори, които са монтирани още преди Втората световна война и продължават да работят.

Според участниците в срещата капацитетът у нас е за подмяна на около 500 асансьора годишно, само че това няма как да стане със санирането, защото втората част на националната програма предвижда държавата да обнови общо не повече от 2000 блока с помощта на 1,3 млрд. евро от държавния бюджет.

Сумата бе записана в проекта за бюджет за 2026 г., който така и не бе приет.

Евентуалното включване и на асансьорите в плановете за саниране означава, че

първо трябва да се разработят технически изисквания,

параметри и референтни стойности и тогава да се решава къде се налага подмяна на съоръженията и къде може да се мине само с подмяна на отделни компоненти. “С модернизирането на асансьорите се цели и да бъде сложен край на инцидентите с паднали и аварирали кабини”, е казала още зам.-министърката по време на срещата.

Отделно от предстоящата национална програма се разработват и други, които предвиждат саниране на еднофамилни и многофамилни жилища, промишлени и обществени сгради до 2050 г., като целта е да се обновят около 60% от сградния фонд у нас чрез микс от финансови инструменти, европейско финансиране и държавен бюджет.