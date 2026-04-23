Унгарската петролна компания МОЛ ще запази рафинерията на сръбската НИС в дългосрочен план

Унгарската петролна компания МОЛ обяви, че ще запази рафинерията в Панчево (Северна Сърбия) в дългосрочен план, ако стане мажоритарен собственик на сръбската петролна компания НИС, предава сръбската обществена телевизия РТС.

MOЛ заяви, че рафинерията има много важна стратегическа роля за осигуряване на стабилни и непрекъснати енергийни доставки.

„Целта на MOЛ е да засили допълнително сигурността на доставките в Сърбия и региона, като едновременно с това използва синергиите между рафинериите. Ако сделката бъде успешно реализирана, планираме да управляваме съоръжението в дългосрочен план“, заяви унгарската компания в отговор на въпрос на изданието "Форбс".

Към момента МОЛ има сключено споразумение за продажба с руските компании, които държат 56,15 процента от капитала на НИС, като се очаква финално одобрение от американската администрация, която наложи санкции на сръбската петролна компания в началото на 2025 г. заради войната на Русия в Украйна.

Американските власти поставиха пред Сърбия срок до 22 май руският мажоритарен дял в НИС да бъде изцяло заличен, информира БТА.

Допълнително сръбското правителство преговаря с МОЛ за параметрите по задълженията и отговорностите на акционерите в единствената сръбска петролна компания, в която държавата има под 30 процента.

Вчера сръбският министър на енергетиката и минното дело Дубравка Джедович Ханданович обяви, че тези преговори са на финалната права.