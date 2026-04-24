„Мета“ планира да съкрати всеки десети служител

Американската технологична компания „Мета" (Meta), собственик на социалната мрежа „Фейсбук" (Facebook), планира да съкрати около една десета от работните си места, съобщи Франс прес.

Съкращенията се очаква да започнат около 20 май, като приблизително 10 на сто от персонала ще бъдат засегнати, става ясно от вътрешнофирмен имейл до служителите. Освен това около 6000 свободни позиции няма да бъдат запълнени, посочи БТА.

В началото на годината компанията е имала близо 79 000 служители, което означава, че съкращенията може да обхванат около 8000 души. В съобщението, цитирано от „Блумбърг", директорът по човешките ресурси Джанел Гейл посочва, че предстои период на несигурност за служителите, но ръководството е решило да ги информира предварително за основните параметри на плана.

Решението е мотивирано с необходимостта от по-ефективно управление на компанията и балансиране на инвестициите. „Мета" продължава да насочва значителни средства към развитието на изкуствен интелект, като за настоящата година са предвидени инвестиции в размер между 115 и 135 милиарда долара.

Още през миналия месец се появиха медийни спекулации за възможните съкращения, но тогава според Си Ен Би Си ставаше дума за съкращаване на около 20 на сто от персонала, припомня БТА.

Паралелно с това компанията въвежда нов софтуер за проследяване на служебните компютри в САЩ, като събраните данни ще бъдат използвани за обучение на системи с изкуствен интелект, съобщи Ройтерс по-рано тази седмица. Инициативата е част от стратегия за създаване на автономни AI агенти, способни да изпълняват работни задачи.

Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг посочи още в началото на годината, че изкуственият интелект създава възможности за значително оптимизиране на процесите, като проекти, изисквали преди големи екипи, вече могат да се реализират от ограничен брой специалисти.

Компанията също така разширява инвестициите си в инфраструктура за изкуствен интелект, включително чрез закупуване на графични процесори от Ей Ем Ди (AMD), които са ключови за работата на центровете за данни.

„Мета" вече предприе мащабни съкращения през последните години – около 11 000 работни места бяха закрити в края на 2022 г., последвани от още 10 000 през март 2023 г. В периода до края на 2025 г. обаче компанията отново увеличи персонала си с над 11 000 души.