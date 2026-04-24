Еврото отстъпва леко в сутрешната междубанкова търговия, доларът е напът към първо поскъпване от три седмици

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо повечето по-важни валути в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт на Майн, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1681 долара или с 0,06 на сто под нивото си при затварянето на пазара вчера, посочи БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1694 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва с 0,03 на сто до 0,8675 евро за лира, а спрямо франка остава без промяна.

На този фон доларът е напът да отчете първия си седмичен ръст в стойността от три седмици, след като забавянето на мирните преговори между САЩ и Иран охлади очакванията за бързо деескалиране на напрежението в Близкия изток и подкрепи търсенето на сигурни активи.

Несигурността около конфликта се запазва, въпреки че Израел и Ливан удължиха примирието си с три седмици. В същото време Иран демонстрира контрол над Ормузкия проток, публикувайки кадри на свои командоси, щурмуващи товарен кораб, което засилва опасенията за продължителни смущения в ключовия енергиен коридор и поддържа цените на петрола високи. Тръмп заяви, че не поставя конкретен срок за постигане на мирно споразумение с Иран, като изрази желание за „добра сделка", но призова да не бъде „пришпорван".

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от основни валути, остана почти без промяна на ниво 98,82 пункта, но се движи към седмичен ръст от около 0,6 на сто. Еврото се задържа на равнище от 1,1683 долара, а британската лира отслабна с 0,02 на сто до 1,3464 долара.

„Петролът и доларът продължават да се движат в тясна връзка, като постепенното поскъпване на суровината подкрепя стабилността на долара", коментира пред Ройтерс Шо Сузуки, пазарен анализатор в „Мацуй Секюритис" (Matsui Securities).

Йената продължи да отслабва, като се насочи към пети пореден ден на спад спрямо долара и се търгуваше около 159,77 йени за долар. Японският министър на финансите Сацуки Катаяма отново предупреди за възможна намеса на валутния пазар при спекулативни движения.

Според анализатори обаче рязко отслабване на японската валута под нивото от 160 йени за долар остава малко вероятно в краткосрочен план. „Вербалните интервенции вероятно ще бъдат първата стъпка, преди да се пристъпи към реални действия", посочи Акихико Йокоо от „Мицубиши Ю Еф Джей Банк" (Mitsubishi UFJ Bank).

На този фон инфлацията в Япония остава под целта на централната банка от 2 на сто за втори пореден месец, но се очаква отново да се ускори заради по-високите енергийни разходи. Това поставя допълнителен фокус върху предстоящото заседание на „Банк ъв Джапан" (Bank of Japan), което приключва във вторник.

Пазарните очаквания са централната банка да запази лихвените проценти без промяна заради високата несигурност, но да сигнализира готовност за бъдещо затягане на паричната политика.

Междувременно анкета на Ройтерс показва, че Европейската централна банка може да остави депозитната си лихва без промяна на 30 април, но да пристъпи към повишение през юни в отговор на енергийния шок.

Стойността на австралийския долар се повиши с 0,04 на сто до 0,7131 долара, а новозеландският – с 0,07 на сто до 0,5856 долара. Валутите на развиващите се пазари в Азия останаха под натиск, като филипинското песо, малайзийският рингит и индийската рупия отбелязаха понижения спрямо долара.

При криптовалутите биткойнът поскъпна с 0,64 на сто до 78 420 долара, а етерът – с 0,16 на сто до 2330 долара.