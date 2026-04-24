Трайчо Трайков: Все още няма отговор от турска страна за предоговарянето на споразумението с „Боташ”

Все още няма отговор от турска страна за предоговарянето на споразумението с „Боташ". Това стана ясно от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Това, което аз направих, е да разговарям последователно със зам.министъра, а после и с министъра на енергетиката на Турция. Разбрахме се как да процедираме. Изготвихме доста подробна позиция по договора с „Боташ" и по други енергийни теми от взаимен интерес. Работната група от експерти изготви и подробен доклад и в по-кратък вид меморандум в писмо, което изпратихме на турската страна с покана за разговори. Ние сме свършили всичко, което беше възможно, те предполагам, че изчакват да дойде редовното правителство, за да продължат", заяви Трайков.

Той коментира още, че по договора е платена значителна сума, като в един момент е спряно плащането, но продължава да се фактурита. По отношение на използването, то всяка година е между 10 и 20%. „Дори и да се използва на 100% това пак не го прави печаливш автоматично", заяви той. „Нашата позиция е, че не искаме да прекратяваме договора, просто искаме да го направим разумен", допълни той.

„Ситуацията е сложна и изисква решителни действия. Не искам оттук нататък да предпоставям нищо, нека следващият министър да формулира своето виждане, да изгради стратегия и да я следва", каза още Трайков.