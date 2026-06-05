Трикове да си върнете желанието за работа, преди да ви хване шефът

Френската психоложка Арманд Ньои съветва как да се самоентусиазирате

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Времето стана приятно като за разходки или мързеливо излежаване на чист въздух, но до лятната отпуска има още доста време. А никак не ви се ходи на работа, където ви очакват купища задачи. Шефът май скоро ще забележи спихналия ви ентусиазъм.

Преди да ви хване, може да се вслушате в съветите на френската психоложка Арманд Ньои как да си върнете желанието за труд.

Мерки на физиологично ниво

Нещата чувствително ще се подобрят, ако спрете да лягате късно, намалите мазните, сладките храни, алкохола. Добра идея е да тръгнете редовно на фитнес или поне се разхождате всеки ден около половин час.

По този начин ще прочистите тялото и мозъка си от токсините, ще увеличите притока на ендорфини, ще се тонизирате и неусетно ще започнете да работите с повече желание и ефективност.

Сравнявайте се със себе си

Напишете черно на бяло за какво мечтаете в кариерата, какво сте постигнали, кои събития са променили професионалния ви живот към по-добро. Психолозите наричат това упражнение "Да се сравниш сам със себе си".

Избягвайте да се съпоставяте с колегите си, това е безсмислено. Един е по-добър в една област, друг - в друга. Единственото важно нещо в случая е, че самите вие имате напредък.

Споделете

Ще ви бъде по-лесно да се стегнете, да прецените какви са плюсовете и минусите на работата ви, като я обсъдите с роднина, приятел или колега, с когото сте близки. Чуждото мнение ще ви помогне да се видите отстрани. Това ще ви е от полза, защото хората често не забелязват качествата и недостатъците си и преувеличават проблеми, които всъщност не са чак толкова големи.

Кое ви харесва

Щом сте избрали определена професия, би трябвало тя да ви привлича. Направете списък с нещата, които ви мотивират в работата ви, например срещите с интересни хора, пътуванията, приятните колеги, разбраният шеф, приличното заплащане, възможността редовно да си взимате отпуска.

Когато за пореден път започнете да се прозявате и да си гледате часовника, прочетете списъка. Така ще си спомните защо сте тук, какво се очаква от вас и каква награда ще получите за усилията си.

Набележете промени

А сега направете още един списък - с недостатъците на работата ви. До всеки от тях отбележете начина, по който бихте могли да промените нещата или поне да облекчите положението.

Ако например сте написали "заядливи колеги", добавете "От 15 юни ще се опитам да постигна общ език с всеки от тях. Би могло да стане, ако хваля постиженията им и по-често си говорим по лични въпроси. Дори да не се сприятелим, поне ще започнем да се разбираме". Щом сте отбелязали "ниска заплата", допълнете с "Обещавам си, че до края на годината или ще съм намерил/а начин да получа повече пари, или ще си търся нова работа".

Визуализирайте успехите си

Всеки ден посвещавайте по 3 минути да си припомняте предишните си успехи. Представете си ги в подробности, мислено отново преживейте радостта от тях, обещайте си, че ще ги множите.

Напред към голямата цел

Определете какво желаете да постигнете до края на 2026 г. Отново визуализирайте мечтания успех, като си го представете в най-малки подробности. След това набележете по една стъпка, която ще извървявате всеки месец, за да се доближите максимално към целта.

По неизвестни засега на науката причини, когато човек копнее за нещо, мозъкът му впряга всичките си механизми, за да намери начини да го осъществи. Така че се доверете на интуицията си, работете здраво и бъдете сигурни, че успехът няма да закъснее.

Не отлагайте

Понякога е достатъчно да се захванете с изпълнението на конкретна задача, за да престанете да се разсейвате. Потъвайки в работа, няма да имате време да се оплаквате и да се самосъжалявате. Набелязвайте поне по една важна задача на ден и започвайте да я вършите още с идването в офиса. Дори няма да усетите как са отлетели 8-те часа.

Мислете за отпуската

Колкото и странно да звучи, и това е начин да преоткриете работната си мотивация. Така ще имате приятна цел, към която да се стремите, и препятствията по пътя ще ви се сторят незначителни.

Междувременно не прекарвайте уикендите вкъщи, а организирайте поне по една среща с приятели, посещение на културно събитие или кратка екскурзия.

4 хитрини, когато не успявате да се отлепите от леглото

Може да е пролетна умора, може да е отегчение, но има дни, в които просто не може да се отлепите от възглавницата, иска ви се да се направите на болни и да не ходите на работа. Може да приложите поне 4 хитрини, за да се ободрите.

1. Измислете си предизвикателство. Не е казано, че трябва да е свързано с работата. Може например във въпросния ден да лакирате ноктите си в кървавочервено или да облечете екстравагантна дреха вместо обичайния делови костюм. Така ще разсеете досадата, ще станете и ще тръгнете.

2. Музиката зарежда с енергия. Пуснете си песните, които най-много харесвате, и потанцувайте. Не се притеснявайте, че ще закъснеете за работа. По-добре е да отидете 15 минути по-късно, но заредени със сили, отколкото навреме, но да сте унили през целия ден.

3. Започнете сутринта с телефонен разговор. Обадете се на приятел, когото отдавна не сте чували. Със сигурност ще има за какво да си поговорите. Ако всичките ви близки са твърде заети с работа, може да напишете дълъг имейл.

4. Обещайте си награда. Кажете си, че ако успеете да свършите всичко, което сте набелязали за деня, накрая ще си купите някаква дребна, но красива вещ.

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