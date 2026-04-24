Министерството на иновациите с конкретен план за засилване на взаимодействието между наука и бизнес

София тех парк става централен хъб за технологичен трансфер, а научноизследователски и иновационни центрове отварят врати за компаниите

Министерството на иновациите и растежа представи пътна карта за технологичен трансфер и споделяне на научноизследователска инфраструктура. Документът обобщава получената обратна връзка от членовете на Съвета по иновации и научни изследвания (СИНИ) и на заинтересовани страни за преодоляването на предизвикателствата на връзката между науката и бизнеса.

Министър Младенова посочи, че ролята на държавата е да улесни диалога и взаимодействието между бизнеса и науката, а за да има диалог е нужно те да се познават добре, да си имат доверие и да видят ползите от съвместната работа. Тя изтъкна, че технологичният трансфер е много важен за това как научните разработки да се приложат за решаване на реални проблеми в обществото и икономиката. Министърът подчерта необходимостта да се възприеме системен подход, който да позволи свързването на всички налични финансови инструменти в областта на иновациите, така че бизнесът да е наясно с ползите от тях и с механизма им на работа.

„Моята цел е да намерим начин как научните открития да се превърнат в икономически двигател, като насърчим академичните среди и бизнеса да поемат активна роля в процеса", каза по време на заседанието на СИНИ министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова. След направения анализ от събраната информация тя направи и конкретни предложения. Сред тях са изготвянето на правила за достъп и споделяне с бизнеса и индустриалните клъстери на изследователска инфраструктура от центровете за върхови постижения и тези за компетентност. Акцент беше поставен и върху необходимостта от популяризирането на постиженията на българските учени и иновативни предприятия. Не на последно място беше изтъкната нуждата от експертен дебат с фокус върху подкрепата на политики за индустриално развитие.

По време на заседанието стана ясно още, че София тех парк е спечелил проект за изграждане на централен хъб за технологичен трансфер, който ще работи с изнесени центрове в университетите в страната, като ще осигури по-ефективна координация и реални резултати. Целта е да се създаде среда, в която научните постижения да не остават в рамките на академичните публикации и лаборатории, а да се превръщат в продукти, технологии и решения, които достигат до бизнеса и обществото. София тех парк ще работи активно с членовете на СИНИ за това проектът да отговаря на реалните предизвикателства, идентифицирани от научните среди и бизнеса.

МИР и МОН създадоха и работна група, в която се включват членове на Съвета. Целта ѝ е да се оформи концепцията за Националната рамкова програма за наука и иновации 2027 – 2034 г. Задачата на Програмата е да определя обхвата, областите и дейностите за насърчаване и финансиране на научните изследвания и на иновациите.

На заседанието присъстваха зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, зам.-министърът на иновациите и растежа Борислав Банков, представители на академичните общности и работодателските организации.

*Съветът по иновации и научни изследвания е постоянен съвещателен орган, който подпомага провеждането на държавната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Той е създаден към министъра на иновациите и растежа и министъра на образованието и науката в изпълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания и иновации.