AES консервира ТЕЦ "Марица-изток 1", оставя ограничен брой хора

"AES България" е принудена да пристъпи към контролирано и безопасно спиране на централата и поставянето ѝ в режим на консервация, който ще се поддържа от ограничен брой служители. Това съобщават в позиция до медиите от компанията. Спирането е заради изтичане на дългосрочния договор за изкупуване на енергия на "ТЕЦ AES Гълъбово" (известна като "Марица-изток -1") от НЕК. Компанията смята, че това е отговорен подход за защита на централата и запазване на бъдещите възможности за нейната експлоатация.

От AES казват, че са комуникирали открито и честно със служителите си, фокусът им бил да гарантират уважение и разбиране към хората, засегнати от промените. "Бъдещата заетост в централата по естествен начин ще зависи от нейната променяща се дейност. Ние продължаваме да подкрепяме нашите служители по най-добрия възможен начин в съответствие с нашите ценности и отговорности като работодател", пишат от американската фирма.

„Мини Марица – изток", чийто договор за доставка на лигнитни въглища изтича по същото време, са информирани за затварянето на теца.

От "AES България" заявяват, че са надежден партньор на българската енергийна система в продължение на повече от две десетилетия. Продължавали да водят активен и конструктивен диалог с българските власти и със заинтересовани страни, за да проучат потенциалните възможности за развитие, които да позволят на "ТЕЦ AES Гълъбово" да продължи да подкрепя енергийната сигурност на България и надеждността на системата.

Компанията притежава и вятърния парк „Свети Никола" в Каварна, който тя оценява като ключов стратегически актив за България.