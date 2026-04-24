Карлос Насар с четвърта европейска титла в Батуми

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
От парите за общински проект, заложени в бюджета, 68% вече са разплатени

Христо Николов

[email protected]

1004

От парите, които бяха предвидени в удължителния бюджет за общинската инвестиционна програма - 480 млн. евро, 312 млн. евро към 22 април вече са разплатени, като това прави 68%. това отчетоха на съвместен брифинг в петък финансовият министър Георги Клисурски и регионалният Николай Найденов.

Според тях до 19 февруари, докогато на власт бе кабинетът "Желязков", са били разплатени 108 млн. евро към 92 общини, докато след тази дата до онзи ден са платени още 204 млн. евро към 192 общини.

80 млн. евро в момента са в процес на разплащане от ББР, уточни Георги Клисурски. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

