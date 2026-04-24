Кабинетът “Гюров” няма да остави проект за редовен бюджет на Радев (обзор)

Служебното правителство на Андрей Гюров няма намерение да изготвя редовен бюджет, който идващото редовно правителство на Румен Радев да ползва. Това каза финансовият министър Георги Клисурски в петък. Причината била, че изборните резултати са такива, че ще има редовно правителство.

Това променило намеренията кабинетът "Гюров" да подготвя превантивен бюджет за 2026 г., който да бъде ползван при желание от следващите управляващи. Клисурски заяви това на 2 април. От друга страна депутатите приеха в средата на март, че удължителният бюджет за 2026 г. ще действа до приемането на редовен.

Клисурски заяви още, че няма опасност ББР да спре с плащания по общинската инвестиционна програма, след като държавата реши да върне в бюджета 1,4 млрд. евро от увеличението на капитала на банката.

"В ББР остават 600 млн. евро, момента в процедури по разплащане са около 80 млн. евро", посочи финансковият министър. каза Клисурски, който заедно с регионалния министър Николай Найденов представи в петък напредъка по общинската инвестиционна програма. Решението за връщането на тези 1,4 млрд. евро обратно в бюджета нарочно било взето след изборите, защото в противен случай щяло да бъде превърнато в "предизборна дъвка", каза Клисурски.

Според отчета миналата година и до 19 февруари, когато на власт беше кабинетът "Желязков" са платени 108 млн. евро към 92 общини. Оттогава до онзи ден са платени още 204 млн. евро към общо 192 общини. С това 68% от предвидените в удължителния бюджет 480 млн. евро вече са разплатени и с тези пари се работи по над 2 хиляди проекта. Кандидатите обаче още в началото на тази програма

минаха 5 хиляди и по всяка вероятност в редовния бюджет, а и в този за 2027 г. тя ще продължи, тъй като програмата беше плод на консенсус между всички парламентарно представени партии.

От платформата, която преди седмица МРРБ качи на сайта всеки проект може да бъде проследен, а върху карта на България може да се видят проектите община по община. Самата кореспонденция между общините кандидати, МРРБ, МФ, което утвърждава плащанията и ББР, която ги извършва, се предава директно на Националното сдружение на общините, които отделно от това правят досиета на всеки проект, обясни министър Найденов.