10 изречения, които шефът обича да чува

Внимавайте за тънката граница между изпълнителност, инициатива, възпитание и подмазвачество

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Всички щастливи началници си приличат. Всеки нещастен началник е нещастен по своему. Когато става дума за служебни отношения, ето така може да се пренапише прословутото толстоево начало на "Анна Каренина" за семействата.

Шефовете са хора, но не си мислете, че това ги прави много различни. Всъщност има фрази, които правят всеки началник щастлив, независимо от характера му. Използвайте ги често, като говорите с висшестоящия, и ще забележите, че животът ви в офиса става по-приятен, а в кариерата напредвате.

1. "Няма проблем". Като поставят задача, шефовете най-мразят да чуят, че няма да стане, каквито и думи, обяснения или увъртания да използват подчинените им. Затова бъдете позитивни. Уверете началника, че ще положите всички усилия.

Е, ако все пак не успеете да изпълните задачата, подгответе се да мотивирате защо така е станало. Може би има обективни причини, но ако започнете да ги изтъквате още в началото, мениджърът ще реши, че спорите не защото не може да стане, а защото не искате или не сте способни.

2. "Ще се заема". Това също е ключова фраза, която е добре да изречете по време на съвещанието още преди шефът директно да ви възложи задача. Щом тя е във вашите задължения и компетентности, веднага демонстрирайте готовността си да работите по нея. Така ще покажете, че отлично познавате отговорностите си и ентусиазирано ги изпълнявате.

3. "Съгласен съм". Изобщо не звучи подмазвачески. Всеки обича да бъде подкрепян, а на началника това му се полага по длъжностна характеристика. Във вашата пък пише обратното - че трябва да изпълнявате нареждания. Какво ви струва да кажете, че сте съгласни с шефа, щом наистина е така? Ще му хареса, бъдете сигурни.

4. "Значи казвате, че..." Този трик работи психологически. Като периодично повтаряте накратко онова, което казва събеседникът ви, демонстрирате, че слушате активно и го разбирате. А какво ще му понрави повече на шефа от това да бъде цитиран и разбиран?

5. "Имам нужда от вашия съвет". Началникът знае по-добре и затова получава повече пари. В тази руска поговорка вярва всеки шеф. Човешко е да си мисли, че е най-компетентният и подчинените му имат нужда не само да ги ръководи, но и да им помага. Така се чувства ценен и незаменим.

Все пак не прекалявайте - не искайте често съвети, за да не реши мениджърът ви, че не сте способни да си вършите сами работата.

6. "Как да помогна?" С този въпрос, зададен в трудна ситуация, показвате, че сте екипен играч, готов да се заеме дори със задачи, които не влизат в преките му задължения. За да е полезен на шефа и компанията.

Но не предлагайте помощ много често, за да не започне началникът да ви товари прекалено или да помисли, че нямате достатъчно работа.

7. "Ето как може да решим проблема". Това е музика за ушите на шефа. Във всяка компания възникват проблеми, за които ръководителят трябва да знае. Ако просто му струпате поредния, съвсем с право ще ви се ядоса. Затова се подгответе: изложете стегнато какво се е объркало и веднага сервирайте ключовата фраза.

Умно е да предложите няколко варианта за решенията и да кажете кой според вас е най-подходящият. Дори вашите идеи за мерки да не съвпадат с неговия избор, шефът ще се впечатли, че сте вложили време и мисъл в намирането на решение, вместо само да му излагате проблема.

8. "Имам идея". Всеки добър мениджър иска хората му да са инициативни и креативни. Отворен е към нови идеи, защото така работата върви, компанията успява и неговите собствени шефове го ценят. Важно е обаче да избирате подходящ момент, за да представите пред началника идеите си.

9. "Това беше грешка". Е, случва се и най-съвестният служител нещо да сгафи. Вместо да се спотайвате като виновен тийнейджър, по-полезно е да си признаете. Шефовете ценят високо хората, които поемат отговорност за грешките си. Важното е едновременно с това да дадете да се разбере, че сте си взели поука и вече знаете как да не се случва същото друг път.

10. "Благодаря". От кадърния мениджър се очаква да благодари на служителите си за добре свършената работа. Но ако и вие му благодарите, когато ви е помогнал, той ще разбере, че го оценявате като професионалист и като ръководител.

Не прекалявайте, разбира се, за да не изглеждате подмазвачески, но и не забравяйте, че сте възпитан човек. Помислете колко щастлив се чувствате вие, когато получите благодарност.

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