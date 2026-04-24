Европейските борси приключиха низходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха низходящо днешните търговски сесии. Несигурността около преговорите между САЩ и Иран оказват влияние върху инвеститорските нагласи, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА,

Във Франкфурт DAX се понижи с 26,47 пункта или 0,11 на сто до 24 128, 98 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 69,5 пункта или 0,84 на сто до 8157,82 пункта.

В Милано FTSE MIB загуби 251,3 пункта или 0,52 на сто до 47 656, 11 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 77,93 пункта или 0,75 на сто до 10 379,08 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 отбеляза спад от 3,55 пункта или 0,58 на сто до 610,65 пункта.

Ценните книжа на френската автомобилна група „Рено“ (Renault Group) поевтиняха с 3,6 на сто, след като компанията обяви вчера, че продажбите ѝ през първото тримесечие са се понижили с 3,3 на сто на годишна база, въпреки че приходите са се увеличили със 7,3 на сто през периода януари-март до 12,5 млрд. евро.

Акциите на германския софтуерен гигант САП (SAP) поскъпнаха с около 4,7 на сто след публикуване на по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие. Компанията отчете ръст на оперативната печалба от близо 17 на сто и увеличение на приходите от облачни услуги с 19 на сто.

Главният изпълнителен директор Кристиан Клайн заяви пред Си Ен Би Си, че компанията е „уникално позиционирана да бъде лидер в областта на бизнес изкуствения интелект“, като планира да увеличи инвестициите в областта.