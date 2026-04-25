САЩ няма да подновят изключението от санкциите за иранския и руския петрол

САЩ не планират да подновят изключението, позволяващо купуването на руски петрол и петролни продукти, които в момента се намират в морето, заяви министърът на финансите Скот Бесънт. Той каза също, че подновяване на еднократното изключение за иранския петрол в морето изобщо не се обсъжда.

"Не и за иранците", заяви Бесънт пред Асошиейтед прес и допълни: "Имаме блокада и оттам не излиза петрол".

"Смятаме, че през следващите два-три дни те ще трябва да започнат да спират производството, което ще бъде много лошо за техните петролни кладенци", отбеляза той.

Бесънт направи това изявление в момент, когато светът е на ръба заради войната на САЩ и Израел в Иран, а световните енергийни пазари са "в капан" заради затварянето на Ормузкия проток. Първоначално САЩ направиха изключение от санкциите за продажбата на руски петрол и петролни продукти през март с намерението да стабилизират световните енергийни пазари, след като цените на суровия петрол надхвърлиха 100 долара за барел.

Министерството на финансите поднови изключението два дни след като Бесънт заяви в Белия дом, че не възнамерява да удължи дерогацията от санкциите.

В интервю за АП за въздействието на войната на САЩ и Израел срещу Иран върху световния енергиен пазар и други теми американският финансов министър обясни промяната в позицията си и отхвърли идеята за подновяване на изключенията от санкциите както за Русия, така и за Иран, предаде БТА.

"Над 10 от най-уязвимите и най-бедните страни дойдоха при мен и попитаха: "Можете ли да ни помогнете?", каза Бесънт на срещите на Световната банка и Международния валутен фонд миналата седмица. "Това беше (направено) за тези уязвими и бедни страни. Не си представям обаче още едно удължаване. Мисля, че руският петрол, намиращ се в морето, до голяма степен се изчерпа", каза той.