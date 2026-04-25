Венецуела иска да засили връзките си с Колумбия в търговията и енергетиката

Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че страната се стреми да увеличи двустранната търговия със съседна Колумбия и ще проучи възможностите за осигуряване на електроенергия за западните части на Венецуела, предаде Ройтерс.

Родригес каза това, след като посрещна и разговаря с колумбийския президент Густаво Петро в президентския дворец "Мирафлорес" във венецуелската столица Каракас.

Това е първата среща на Родригес и Петро, откакто през януари американски военни задържаха венецуелския президент Николас Мадуро и сдъпругата му в дома им и ги отведоха в САЩ, отбелязва Асошиейтед прес.

Предвидено бе лидерите да обсъдят широк кръг въпроси от взаимен интерес като миграцията, отбраната, гранична сигурност, сътрудничеството в областта на промишлеността и търговията, предаде БТА.

Петро и Родригес трябваше да се срещнат миналия месец на общата граница, но двете правителства внезапно отмениха срещата, позовавайки се на форсмажорни обстоятелства, без повече обяснения. Обявиха само, че тя ще се състои в по-късен момент.

Преди сегашната среща Петро съобщи, че делегацията му, която включва висши военни и полицейски служители, ще обсъди с Родригес сигурността по границата. В центъра на вниманието остава районът Кататумбо, където съперничещи си въоръжени групировки воюват за териториален контрол. Петро подчерта необходимостта от тясно сътрудничество в разузнаването, предупреждавайки, че без него "бомбите падат на погрешните места [...] и в крайна сметка убиват цивилни".