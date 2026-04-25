Цената на пшеницата по-устойчива от тази на царевицата на световните борси през седмицата

Цената на пшеницата беше по-устойчива от тази на царевицата на световните борси през седмицата, а захарта остана под натиск от предлагането от Бразилия, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха около 219 - 224 долара за тон, а тези на борсата „Юронекс“ на 228 - 230 долара за тон.

Фючърсите на царевицата отбелязаха слабо покачване в началото на седмицата, но завършиха смесено, като пазарът все още беше диктуван от изобилните световни доставки и очакванията за рекордна реколта в САЩ, въпреки известния натиск върху разходите за торове, причинен от прекъсвания в доставките, отбелязват експертите. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 177 - 179 долара за тон, а тези на „Юронекс“ на 242 - 246 долара за тон, предаде БТА.

Захарта остана под натиск от силните очаквания за реколтата в Бразилия, което показва изобилие от предлагане. Цените на енергията все още имат значение, тъй като по-високите цени на суровия петрол могат да насърчат производителите да насочат повече захарна тръстика към производство на етанол, но тази подкрепа не беше достатъчна, за да промени общия мек тон в ценообразуването, анализират експертите. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 296 - 300 долара за тон, а тези на рафинираната захар на борсата в Лондон около 417 - 427 долара за тон.

На Софийската стокова борса при търговията със зърнени стоки след появата на нови оферти през миналата седмица, сега те доведоха до сделки и за хлебна пшеница, и за фуражна пшеница. Хлебната пшеница се реализира на 247,50 евро за тон, а фуражната пшеница, където преди имаше само търсене, сега се продаде на 237,50 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлагането на консервирани храни доведе до множество сделки - за ягодов конфитюр на 0,72 евро за килограм, шипков мармалад на 0,75 евро за килограм, сладка царевица на 0,50 евро за килограм, кисели краставички на 0,46 евро за килограм, белени домати на кубчета на 0,52 евро за килограм. Имаше и предлагане на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

При индустриалните стоки на ССБ през седмицата имаше сделки за газ пропан бутан на 683,33 евро за хиляда литра и за котелно гориво от 556,78 до 564,78 евро за тон.