КМГ: Фискалните разходи на Китай ускоряват темпа си през първото тримесечие

Фискалните разходи на Китай нарастват с 2,6% на годишна база до 7,47 трилиона юана през първото тримесечие на 2026 г., като темпът на изпълнение на бюджета достига най-високото си ниво за последните пет години, посочва КМГ.

Разходите на централното правителство се увеличават с 4,9%, а тези на местните власти – с 2,3%. Общите разходи за периода представляват 24,9% от годишния бюджет. Емитирането на държавни облигации също се ускорява, като обемът на съкровищните облигации надхвърля 3,6 трилиона юана, а специалните облигации на местните власти достигат 1,16 трилиона юана.

Данъчните приходи за същия период възлизат на 4,85 трилиона юана, а неданъчните – на 1,31 трилиона. Всички тези данни показват стабилен ръст на приходната база.