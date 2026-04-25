Енергийната сигурност и устойчивото развитие бяха във фокуса на Делфийския икономически форум

Енергийната сигурност и устойчивото развитие бяха сред водещите теми, обсъждани на единадесетото издание на Делфийския икономически форум в Делфи, Гърция.

В продължение на няколко дни представители на правителства, европейски институции, бизнеса и гражданското общество обсъждаха пренареждането на международните отношения, енергийния преход, устойчивото икономическо развитие и насърчаването на социално отговорни модели на развитие на страните. Над 200 дискусии и панели с участието на около 1200 лектори от Гърция, Европа и света се проведоха в рамките на тазгодишното издание на форума.

„Рискът от фрагментация на Запада трябва да бъде избегнат на всяка цена“, каза гръцкият президент Константинос Тасулас по време на речта си при откриването. Тасулас отбеляза, че светът преминава през период на дълбоки трансформации. По думите му „еднополюсната система след Студената война се трансформира в многополюсен ред“, съпроводен от нарастващи „геополитически напрежения и ревизионистични тенденции“.

Той предупреди, че конфликтите в Украйна и Близкия изток показват, че мирът не е даденост, като подчерта необходимостта от укрепване на международното сътрудничество и спазването на международното право.

„Световната икономика е под нарастващ натиск заради геополитически конфликти, търговски бариери и повишени енергийни цени“, отбеляза генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман. По думите му през последните месеци конфликтът в Иран и напрежението в региона на Близкия изток са нарушили ключови търговски маршрути, енергийни пазари и бюджетите на домакинствата, като са задълбочили натиска, породен първоначално от войната на Русия срещу Украйна, предаде БТА.

Матиас Корман посочи, че през последните години световната икономика е показала устойчивост, като растежът е бил около 3 процента, но тази устойчивост е подложена на изпитание.

Енергийната тема засегна и посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Тя подчерта, че американска енергия достига до Украйна чрез регионални коридори, а американски компании участват в проекти за втечнен природен газ и офшорни проучвания в Гърция. По думите ѝ подписаните дългосрочни договори за втечнен газ създават възможност страната да се утвърди като енергиен доставчик. Гилфойл допълни, че партньорството обхваща и сферата на сигурността, включително съвместни инициативи с щата Флорида, както и връзките между хората чрез диаспората, образованието и туризма.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова Европейския съюз да инвестира повече във възобновяеми източници и ядрена енергия, за да избегне бъдещи енергийни сътресения.

„Единственото структурно решение за Европа е да развива собствени източници за производство на енергия“, посочи Антонио Коща. Той подчерта, че това е въпрос на сигурност и трябва да бъде сред основните приоритети на Съюза. По думите му Европейският съюз трябва да инвестира и в модернизация на енергийните мрежи и по-ефективно използване на енергията.

Коща участва в обща дискусия с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, в рамките на която министър-председателят отбеляза, че ядрената енергия трябва да бъде част от енергийния микс на Европа, въпреки че Гърция на този етап не развива такава. Той призова за по-прагматичен подход и за изготвяне на „план Б“ в случай на продължаване на кризата в Персийския залив. Той предупреди, че отделните държави няма да могат сами и пооттделно да се справят с евентуален по-голям скок на енергийните цени, недостиг на торове и повишаване на инфлацията.

„Европейският съюз разполага с достатъчни запаси от авиационно гориво и може да активира аварийни резерви за период до три месеца“, предупреди еврокомисарят комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, който също участва в дискусиите. В изказването си той постави акцент върху енергийната криза, като обвърза обявените от някои авиокомпании отменени полети по-скоро с растящите цени на горивото, отколкото с недостиг на доставки. Дзидзикостас посочи, че „настоящата енергийна криза е най-голямата в историята“ и прогнозира „трудно лято“.

Вицепремиерът на Гърция Костис Хадзидакис представи на форума нова рамка за сътрудничество на страната с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Темата енергетика бе водеща и сред българските участници на форума. Служебният ресорен министър Трайчо Трайков открои важността на енергийната инфраструктура и договорите за доставка. „В нестабилната ситуация на конфликти и войни през последните години всички търсят начини да се гарантира енергийната сигурност. За страните, които са нетни потребители на енергия, това означава сигурност на доставките. За тези, които изнасят енергия – сигурност на пазарите. Сега със ситуацията около Ормузкия проток виждаме колко е важно това“, отбеляза министър Трайков.

„Мога с удовлетворение да отбележа, че България се подготвя от години и не е неподготвена в тази ситуация. С наличието на инфраструктурните развития от последните години – интерконекторът с Гърция, разширението на капацитета с Турция, интерконекторът с Румъния и Сърбия, разширението при Сидирокастро в Гърция – всички тези възможности ни позволяват да сме много по-гъвкави и да можем да реагираме на ситуацията по отношение на маршрутите“, допълни още той.

Заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева призова Европейският съюз да изработи механизми за подкрепа, доколкото темата с енергийната сигурност е важна за Съюза. Тя подчерта, че държавите по протежение на Вертикалния газов коридор подготвят общо писмо до Европейския съюз. В него те настояват за директна финансова подкрепа чрез субсидии и грантове.

„Живеем в свят, в който енергетиката е силно повлияна от геополитически конфликти, а енергийната сигурност е устойчивият гръбнак на националната сигурност. В момента пазарът на енергийни ресурси е силно волатилен и с ниска предвидимост", каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на участието си в Единадесетото издание на Икономическия форум в Делфи. По време на дискусионните панели участниците подчертаха също ключовото значение на инфраструктурата на Вертикалния газов коридор за гарантиране на енергийната независимост както в региона, така и в Европа.

От "Булгартранзгаз" съобщиха, че в рамките на форума Владимир Малинов се е срещнал с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, със специалния пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция Джошуа Волц и с помощник-държавния секретар по енергийните ресурси на САЩ (2022-2025) Джефри Паят. Тема на разговора е била ключовото значение на Вертикалния коридор като единствена магистрала от юг на север за пренос на американски втечнен газ за европейските потребители. Подчертан бе напредъкът в изграждането на инфраструктурата, както и ролята на проекта за развитието на регионалния газов пазар.