САЩ наложиха санкции на китайска петролна рафинерия заради връзки с Техеран

Петролна рафинерия, снимката е илюстративна. ИЗТОЧНИК: Wikimedia Commons

САЩ наложиха санкции на китайската петролна рафинерия „Хънли“ (Hengli) заради бизнес отношенията ѝ с Техеран, съобщи късно снощи министерството на финансите на САЩ предаде Ройтерс.

„Независимите китайски рафинерии от типа „тийпот“ (или чайник - малки, независими петролни рафинерии в Китай, които са известни със своята гъвкавост при купуването на суров петрол, включително от страни със санкционни режими, и формират около една четвърт от капацитета за преработка на страната - бел. ред.) продължават да играят жизненоважна роля за поддържането на иранската петролна икономика, а „Хънли" е един от най-големите клиенти на Иран за суров петрол и други петролни продукти, като е закупила такива за милиарди долари“, се казва в изявление на ведомството, цитирани от БТА.

Санкции са наложени и на около 40 корабни компании и плавателни съдове, които „действат като част от т.нар. сенчест флот на Иран, чийто транспорт на петрол и нефтохимикали осигурява финансова жизнена линия за нестабилния режим“, допълват от министерството.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон ще продължи да „ограничава мрежата от кораби, посредници и купувачи, на които Иран разчита, за да доставя петрол на световните пазари“.

„Всяко лице или плавателен съд, улесняващи тези потоци – чрез прикрита търговия и финансиране – рискуват да бъдат обект на американски санкции“, предупреди той.

Мярката е част от кампанията на Вашингтон „Икономическа ярост“, насочена към ограничаване възможностите за финансиране на военните способности на Иран, допълва Ройтерс.

Санкциите предвиждат замразяване на всички активи на засегнатите лица и компании на територията на САЩ и по принцип забраняват на американски граждани да извършват сделки с тях.

