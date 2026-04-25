АП: Назначаване на Кевин Уорш начело на Федералния резерв няма бързо да намали лихвите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно заяви, че очаква неговият избор за президент на Управлението за федерален резерв (УФР) бързо да понижи лихвените проценти след встъпването си в длъжност. Въпреки това американците не бива да разчитат на скорошно поевтиняване на ипотечните, автомобилните или бизнес кредитите, пише в свой анализ Асошиейтед прес.

Вероятността Кевин Уорш да оглави УФР след края на мандата на настоящия председател Джером Пауъл на 15 май нарасна значително, след като прокурорът на Вашингтон Джанин Пиро обяви, че ще прекрати разследването срещу Пауъл, свързано с негови показания миналото лято относно скъп ремонт на сгради на централната банка.

Дори и да бъде утвърден на поста обаче, Кевин Уорш ще се изправи пред редица препятствия пред евентуално намаляване на лихвите. Сред тях са нарастващите цени на горивата, които поддържат инфлацията висока, въпросите около неговата политическа независимост, както и позицията на останалите 11 членове на ръководството на УФР, повечето от които засега не подкрепят понижения на лихвените проценти, се посочва още в материала на АП.

На изслушване в Сената тази седмица Кевин Уорш заяви, че ще действа независимо от натиска на Белия дом, но даде малко сигнали за бъдещата посока на паричната политика. Според икономисти това може да се дължи на предпазливост, но също така означава пропусната възможност да аргументира евентуално намаляване на лихвите.

Икономистът Адитя Бхаве от „Би ъв Ей Секюритис“ (BofA Securities) отбелязва, че изразените досега позиции на Кевин Уорш са по-скоро в съответствие с продължително задържане на лихвите, отколкото с нови понижения.

Междувременно инфлацията в САЩ достигна 3,3 на сто през март – най-високото ниво от две години, над целта на УФР от 2 на сто. Основният лихвен процент в момента е около 3,6 на сто, като обичайно централната банка поддържа по-високи нива, за да ограничава инфлацията.

Въпреки че по-рано тази година някои представители на УФР изразиха притеснения, че забавянето на пазара на труда може да наложи намаление на лихвите, в последните седмици се появяват признаци за стабилизиране. Безработицата остава ниска – 4,3 на сто, което допълнително намалява натиска за понижение.

Един от членовете на ръководството на УФР, Кристофър Уолър, който подкрепи намаление на лихвите през януари, предупреди, че повишаващата се инфлация може да наложи запазване на текущите нива. Министърът на финансите Скот Бесънт също заяви, че би разбрал, ако УФР изчака повече яснота преди да предприеме действия, допълва АП.

Според пазарните очаквания на Уолстрийт вероятността за намаление на лихвите остава ниска поне до октомври 2027 г., предаде БТА.

Допълнително предизвикателство за Кевин Уорш ще бъде фактът, че той ще бъде само един от 12-те гласуващи членове в комисията, която определя лихвената политика. На последното заседание през март решението за запазване на лихвите беше прието с мнозинство 11 срещу 1.

Икономистът Джон Фауст от университета „Джонс Хопкинс“ (Johns Hopkins University) отбелязва, че Уорш не разполага с авторитета на бившия президент Алън Грийнспан, който в края на 90-те години е успял да убеди колегите си да не повишават лихвите. По думите му политическият натиск от страна на Тръмп поражда легитимни въпроси относно независимостта на бъдещия ръководител на УФР.

Клаудия Сам от „Ню Сенчъри Адвайзърс“ (New Century Advisers) също е критична, като посочва, че позициите на Кевин Уорш са били неясни още в началото, а впоследствие той е внесъл допълнителна неяснота с липсата на конкретика, пише още в текста на АП.

Икономисти отбелязват, че председателят на УФР рядко може бързо да промени посоката на цялата комисия. За сравнение се посочва периодът в края на 90-те години, когато тогавашният председател „Алън Грийнспан“ успява да убеди колегите си, че растящата производителност, свързана с интернет, ще ограничи инфлацията.

Според експерти евентуален отказ на Кевин Уорш да понижи лихвите веднага след встъпването си в длъжност би могъл да бъде начин да демонстрира независимост от политически натиск.

В изказването си пред Сената той призна, че има „кратък прозорец“ за връщане на инфлацията към целевите нива, което според анализатори звучи по-скоро като аргумент за запазване или дори повишаване на лихвите.

Кевин Уорш също така отбеляза, че пазарът на труда се намира близо до нивото на „максимална заетост“, което означава, че не е необходимо допълнително стимулиране чрез по-ниски лихви.

Преди номинацията си той често е изтъквал, че развитието на изкуствения интелект може да ускори икономическия растеж и да позволи по-ниски лихви без риск от инфлация, но на последното изслушване призна, че „не може да се разчита“ изцяло на този фактор, допълва АП.