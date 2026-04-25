Експерт: От няколко дни цените на доматите спадат

"Има ръст в цените, това е факт", коментира в БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

Според него цените за килограм домати например не е нормално да са над 6 евро: "От 3 до 5 евро са в настоящата ситуация". Той обясни, че "сега имаме неприятно съчетания на климат", а Гърция, която е вносителка на домати и у нас, е имала лоша реколта заради суша.

"В момента почва да има повече домати като предлагане, наблюдаваме последните дни спад на цената", отбеляза Иванов. И допълни: "Турският домат и той е скъп, може да очакваме вече от малко по-късната продукция от Полша".

На едро обаче явно цените са доста по-различни, тъй като Иванов посочи, че "в момента на едро има турски домати по 2,20 евро". И обясни: "При 2,75 средна цена на едро, около 3, 3 и нещо евро са нормалните цени, другите са ненормални".