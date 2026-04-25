ЦСКА вдигна Купата на България в бокса при мъжете

Васил Велев: Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка

Васил Велев КАДЪР: NOVA NEWS

Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка. Това заяви председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по NOVA NEWS.  

„Компенсацията от 20 евро за горивата не е правилна мярка. Консумирането е по-голямо от производството. Това не се забелязва толкова ясно в Европа, колкото в Азия. Произведеното преди кризата вече пристигна. Всеки десети трябва да спре да работи. Абсолютно неправилно е да насърчаваш потреблението като намаляваш цените", коментира той.

Според Велев страната разполага с добре функционираща данъчна система, която не бива да се променя. По думите му тя заема водещи позиции както в Европа, така и в редица международни класации.

 „Работодателите имаха среща с екипа на Румен Радев. Имаше почти пълно сходство относно приоритетите. Четейки програмата, трудно може да не се съгласим с нещо в нея. Там се говори за данъчна стабилност, подкрепа за развитието на иновациите. Това са приоритети на работодателските организации. Ще настояваме тази програма да бъде изпълнявана", каза още той.

По отношение на изваждането на 1,4 млрд. евро от Българската банка за развитие (ББР), Велев отбеляза, че това е правилно решение. Според него увеличаването на капитала на държавни компании е било начин да се заобиколи дефицитът, а кредити могат да се отпускат и от други банки в страната.

