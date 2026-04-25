Бизнесът на видеоигрите може да генерира $22 млрд. печалба благодарение на ИИ

Усъвършенстваните инструменти за изкуствен интелект могат да помогнат за намаляване на разходите за разработка на видеоигри почти наполовина, благодарение на което създателите им да генерират печалби на стойност около 22 милиарда долара, заявиха анализатори на „Морган Стенли (Morgan Stanley), цитирани от Ройтерс.

Въвеждането на инструменти за изкуствен интелект за автоматизиране на задачи като създаване на игрови среди, генериране на диалог и тестване на софтуер може да съкрати сроковете за разработка и да намали разходите, като с времето повиши рентабилността, според инвестиционната банка.

Печалбите обаче вероятно няма да бъдат разпределени равномерно в рамките на гейминг екосистемата.

„Морган Стенли" изчислява, че глобалните разходи на потребителите за видеоигри ще достигнат 275 милиарда долара тази година, като приблизително 20 на сто или около 55 милиарда долара, ще бъдат реинвестирани в разработка на игри и операции, пише БТА.

Разработката на видеоигри, която обикновено е скъп и трудоемък процес, може да стане по-ефективна, тъй като изкуственият интелект позволява по-малки екипи и по-бързи подобрения след пускането на играта, добавят от „Морган Стенли".

„Смятаме, че стойността ще се концентрира в мащабните платформи и откриването на съдържание, особено при компании със собствени данни, интелектуална собственост и активни онлайн услуги", смятат анализаторите от инвестиционната банка.

„Морган Стенли" добавя, че платформи и оператори като „Тенсент" (Tencent), „Сони" (Sony) и „Роблокс" (Roblox) ще са сред основните печеливши, като големи издатели като „Таке-Ту" (Take-Two), „Електроник Артс" (Electronic Arts) и „Юбисофт" (Ubisoft), които могат да внедрят изкуствен интелект в множество заглавия, също могат да се възползват.

Освен да намали разходите, изкуственият интелект може да увеличи приходите, като задържа играчите ангажирани за по-дълго време и стимулира разходите за допълнително съдържание, покупки в играта и абонаменти.

Вместо да разчитат основно на нови заглавия, издателите могат да насочат фокуса си към подобряване на съществуващи франчайзи чрез съдържание, създавано с помощта на изкуствен интелект, като по този начин смекчат финансовия риск, допълва „Морган Стенли".