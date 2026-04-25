Токът в България с исторически минимум: минус 100 евро за мегаватчас

С удължаването на деня и затоплянето на времето в България зачести явлението "ток с отрицателна цена". Причината - свръхпроизводството на мощности, използващи слънчевата енергия.

"Такова чудо не е било. Цената на тока е нулева или отрицателна от 8 до 17 часа утре, като в определени диапазони достига рекордните минус 100 евро за мегаватчас", обяви във Фейсбук икономистът Владислав Панев.

През април вече бяха регистрирани поредица дни с нулеви или отрицателни цени за периоди от над 7 часа дневно. По-конкретно в интервала 07:30 -17:30 часа котировките на електроенергийната борса често падаха до нула - минус 50 евро/МВтч, пише "Сега".

С нарастващия дял на слънчевата енергия и идещото лято ще има нови рекорди.

В цяла Европа, където бумът на соларите продължава, има рязко увеличаване на отрицателните цени на тока, особено по обяд, когато произведената от фотоволтаици енергия значително надхвърля търсенето.

В Испания броят на почасовите договори с отрицателни цени е нараснал тройно за година. Във Франция часовете с цени на тока нулата са се увеличили над два пъти, предава Блумбърг.

През април произведената слънчева енергия се е увеличила защото дните стават по-дълги. Голям антициклон над Северна Европа предизвика силни ветрове, които разчистват облаците и увеличават производството на вятърна и слънчева енергия в Германия и Франция.