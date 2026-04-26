ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Танкер с петрол от САЩ за първи път пристигна в Япония след началото на конфликта в Близкия изток

Танкер. Снимка: Pixabay

Танкер с американски петрол пристигна в Япония в неделя, което е първата подобна доставка от САЩ, откакто конфликтът с Иран започна в края на февруари, предаде Киодо.

Според „Космо Енерджи Холдингс" (Cosmo Energy Holdings Co.), която е осигурила суровината от САЩ, танкерът е акостирал в Токийския залив и е превозил 145 000 килолитра петрол (около 912 000 барела - бел. ред), количество, еквивалентно на половин ден вътрешно потребление.

Конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга доведе до фактическо затваряне на Ормузкия проток – ключова артерия за глобалните енергийни доставки. Япония разчита на Близкия изток за над 90 процента от вноса си на суров петрол, като по-голямата част преминава именно през този маршрут.

Танкерът е отплавал от щата Тексас на 22 март и е преминал през Панамския канал, който позволява транзит на по-малки плавателни съдове, пише БТА.

Японското правителство и петролните търговци се стремят да осигурят доставки по алтернативни маршрути, за да заобиколят Ормузкия проток.

Освен от Съединените щати, правителството планира да осигурява петрол и от други източници, включително Южна Америка и Централна Азия, допълва Киодо.

Танкер.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

