В СУ ще разказват за българския принос в мисии до Луната

Софийският университет (СУ) ще бъде домакин на лекция на инж. д-р Петко Динев, посветена на неговия професионален опит и българския принос към мисията на САЩ „Артемида II". Лекцията ще се състои на 28 април 2026 г. от 10.30 ч. в Аулата в Ректората. Темата на разговора е "Очите на Артемида: българският принос към мисии до Луната". Това съобщи образователната институция в сайта си.

Инж. д-р Динев ще разкаже за своя път от България до Съединените американски щати, за работата си в сферата на високите технологии и за своя принос за мисиите „Артемида I" и „Артемида II" на НАСА. След лекцията ще има възможност за въпроси и разговор със студентите, се казва още в информацията, цитирана от БТА.

Инж. д-р Петко Динев е български учен, инженер и предприемач. Завършва приложна физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски", а по-късно продължава професионалния и научния си път в Съединените американски щати, където защитава и докторска дисертация. Автор е на множество научни публикации и 11 международни патента. Той е основател на високотехнологичната компания IMPERX, чиито разработки в областта на оптичните и цифровите образни технологии намират приложение в индустрията, сигурността и космическите технологии, включително в мисиите „Артемида I" и „Артемида II" на НАСА, информират от СУ.

Събитието е организирано от Министерството на външните работи на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски" и Студентския дипломатически клуб.

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, съобщиха вчера от Министерството на външните работи (МВнР).

В програмата на учения у нас са и срещи в Sofia Tech Park и Американския колеж в София, както и разговори с представители на научните и иновационните среди.

Българската компания Imperx произвежда камерите на ракетата, която извежда капсулата с астронавтите на НАСА в орбита. Компанията произвежда най-висококачествените камери, използвани в много проекти на НАСА. Камерите на компанията излъчват на живо всеки старт на космическа ракета на НАСА и проследиха старта на последната мисия за обиколка на Луната.

В края на март, по повод предстоящия тогава полет на астронавтите в мисията „Артемида II" на НАСА, Петко Динев каза в онлайн интервю за предаването "Светът" на бТВ: "От 2020 година станахме партньори на НАСА и разработихме камера за дългите полети, които ще извършва, включително до Марс. Тези камери ще бъдат въведени и в другите степени на отделяне на ракетата, включително и на капсулата. Камерите ще имат принос, ако има нещо нередно в процеса на излитане и отделяне на капсулата. Работим с много компании, които работят за кацане на Луната. Такъв опит ще се направи в "Артемис IV" през 2028 г., надяваме се да има осезаемо българско присъствие и светът да види какво се случва през погледа на нашите камери", каза още инж. Динев.

Капсулата "Орион" и четиричленният екипаж на мисията „Артемида II" се завърнаха на Земята, след близо 10 дни в Космоса, на 11 април, с което успешно приключи първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам, предаде Ройтерс.