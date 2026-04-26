Китайска компания отрича търговия с Иран след санкции от САЩ

От дружеството посочват, че разполагат с достатъчни запаси от суров петрол, които покриват нуждите за преработка за повече от три месеца, като дейностите по снабдяване не са засегнати по никакъв начин.

Китайската „Хънли Петрокемикъл" (Hengli Petrochemical), един от най-големите независими рафинерии в страната, отрече да е осъществявала търговия с Иран, след като САЩ наложиха санкции на нейно дъщерно дружество за предполагаемо закупуване на ирански петрол, предаде Ройтерс.

Компанията заяви в борсово съобщение в неделя, че „Хънли Петрокемикъл" никога не е извършвала търговски операции с Иран и че всички нейни доставчици на суров петрол гарантират, че произходът на доставките не попада в обхвата на американските санкции.

От дружеството посочват, че разполагат с достатъчни запаси от суров петрол, които покриват нуждите за преработка за повече от три месеца, като дейностите по снабдяване не са засегнати по никакъв начин.

Санкциите на САЩ срещу „Хънли Петрокемикъл Далян Рифайнъри" (Hengli Petrochemical Dalian Refinery) са без фактическа и правна основа, заявиха от компанията, като допълниха, че ще работят за премахване на наложените ограничения, пише БТА.

СНИМКА: Pixabay

