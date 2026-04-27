И мартенските сметки за парно високи, пак заради прогнозното смятане

Ако всички хора в един вход минат на дистанционни уреди за

отчитане, ще получават реални фактури за потреблението

Десетки клиенти на столичната топлофикация се оплакаха в “24 часа”, че са получили по-високи сметки за топлинна енергия за март.

Например тристайно жилище в блок в “Зона Б-5” плати за парно 187,37 евро при 140,85 евро, начислени за отопление през февруари. В по-топлия трети месец на годината то е получило сметка с 33% по-висока от тази в по-студения месец.

За апартамент в “Хиподрума” отоплението за март е изчислено на 114,61 евро, докато през февруари сметката е била 76,08 евро, тоест излиза, че през март това домакинство е ползвало с над 50% повече.

Жилище отново в “Зона Б-5” е със сметка 238 евро за март при 171 евро през втория месец на годината.

Справка на сайта на столичната топлофикация показва, че през март централите са произвели 444 834 мегаватчаса, а

това е пиково потребление от

2024 г. насам

Миналата година ползваната енергия през този месец е била по-малко с 21%.

Ако сравняваме с февруари, тогава са произведени 506 105 мегаватчаса топлинна енергия, което е с над 16% повече от мартенското потребление.

През февруари среднодневната температура в София е била 3 градуса, докато през март е 6,2 градуса.

От топлофикацията отговориха, че всички препратени им за проверка сметки са на база на прогнозно потребление. Заради отменената от съда на ЕС формула за сградна инсталация отскоро всички клиенти на топлофикациите са на прогнозно смятане. Включително и онези, които живеят в новопостроени сгради, където всеки апартамент има собствен топломер и досега плащаха за реално потребление всеки месец.

За имота в “Зона Б-5” със сметка от 238 евро от топлофикацията казват, че прогнозните количества топлинна енергия за февруари 2026 г. са увеличени на 58,4 квтч/ден за отопление и 682 квтч/месец за подгряване на вода.

Според експертите на топлофикацията разликата в коригиращия коефициент определя и по-високата прогнозна стойност на мартенската спрямо февруарската фактура. След края на отчетния период и изготвяне на изравнителната сметка

ще стане ясно реалното потребление

в имота,

обясняват оттам. Същото било релевантно и за другите адреси.

От дружеството обобщават, че месечните сметки за отопление се формират на база прогнозно потребление, изчислено на база реалното потребление от предходния отоплителен сезон, разделено на дните с отопление за целия период, умножено по броя дни с отопление за текущия месец и по действащата цена. Важно е да се подчертае, че те се коригират с коефициент, който е индивидуален за всяка сграда, различен за всеки месец и отчита редица фактори като климатични условия, продължителност и режим на отопление.

Изходът от тези недоразумения, които макар и временно бъркват в джоба на клиентите на парното, са уредите за дистанционен отчет, които всяко домакинство според евродирективата и българския Закон за енергетиката са длъжни да монтират до края на тази година. Както “24 часа” е писал, ако всички в един блок са с уреди за дистанционен отчет, блокът може да мине на месечен отчет на парното, а не на прогноза от миналата година. Само че дори едно домакинство да не е с подменени уреди, не може да се прави месечна сметка и пак трябва да са на прогнозна.