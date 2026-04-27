Пазарите на кръстопът между геополитическа предпазливост и корпоративен оптимизъм

Световните пазари навлизат в една от най-натоварените седмици от началото на годината, в която инвеститорите ще трябва едновременно да оценяват решенията на пет големи централни банки, отчетите на водещи технологични компании и продължаващата несигурност около конфликта между САЩ, Израел и Иран, съобщава БТА.

Според анализ на „Оанда“ (OANDA) пазарите остават „на кръстопът“, като настроенията се колебаят между геополитическа предпазливост и корпоративен оптимизъм. Доларовият индекс се понижи с 0,11 на сто до 98,71 пункта в петък, но остана на път да приключи седмицата с ръст от 0,50 на сто. „Траекторията на зелената валута отразява подхода „изчакваме и наблюдаваме“ на пазара“, посочват от „Оанда“.

Геополитическата премия остава най-видима при енергията. Суровият петрол тип Брент и американският лек суров петрол поскъпнаха съответно с 16 и 11 на сто през седмицата, което според „Оанда“ е вторият им най-силен седмичен ръст от началото на военните действия, тъй като Ормузкият проток остава "на практика парализиран".

В същото време акциите запазват по-оптимистичен тон. S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови дневни рекорди в края на миналата седмица, подкрепени от надеждите за дипломатическо решение и от силното представяне на технологичния сектор. „Изминахме дълъг път за кратко време“, заяви Антъни Саглимбене, главен пазарен стратег в „Америпрайз“ (Ameriprise), цитиран от Ройтерс. „Следващата седмица ще бъде важна за потвърждаване на възхода“, добави той.

Според „Ярдени Рисърч“ (Yardeni Research) това е „една от най-натоварените седмици в годината“ в икономическия календар. Управлението за федералния резерв на САЩ, „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan), „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada), Европейската централна банка и „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) ще заседават по лихвените си политики. Очакванията са всички те да запазят лихвите без промяна, но инвеститорите ще следят внимателно сигналите за това как централните банки оценяват петролния шок, забавянето на растежа и риска от нов инфлационен натиск.

Пресконференцията на президента на Управлението за федералния резерв (УФР) Джером Пауъл в сряда ще бъде основното събитие за паричната политика. Очаква се това да бъде последното заседание под негово ръководство, тъй като мандатът му изтича на 15 май. Пазарите вече отразяват по-малко от едно стандартно понижение на лихвите от 25 базисни пункта до края на годината, след като преди войната очакваха поне две.

„Фактът, че УФР запазва лихвите без промяна, е донякъде благоприятен в сравнение с други централни банки, от които се очаква да повишат лихвите на следващите заседания“, коментира Марвин Ло, старши глобален макростратег в „Стейт Стрийт“ (State Street). По думите му това дава „лек тласък на американските активи“.

В корпоративен план седмицата ще бъде доминирана от отчетите на пет от компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“. „Майкрософт“ (Microsoft), „Алфабет“ (Alphabet), „Амазон“ (Amazon) и „Мета Платформс“ (Meta Platforms) ще публикуват резултатите си в сряда, а „Епъл“ (Apple) – в четвъртък. Инвеститорите ще следят особено внимателно капиталовите разходи за центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект. „Тези компании имат много да доказват и за да се повишат цените на акциите им, те наистина ще трябва да впечатлят инвеститорите по отношение на печалбите“, каза Саглимбене.

По данни на Ел Ес И Джи (LSEG), цитирани от Ройтерс, 81,3 на сто от компаниите в S&P 500, които вече са публикували резултати, са надминали очакванията на анализаторите. Общата печалба на компаниите от индекса се очаква да нарасне с 16,1 на сто през първото тримесечие, посочва Таджиндер Дилон, ръководител на отдела за проучване на печалбите в Ел Ес И Джи.

Сред компаниите, които също ще отчетат резултати, са „Илай Лили“ (Eli Lilly), „Ексон Мобил“ (Exxon Mobil), „Виза“ (Visa), „Боинг“ (Boeing), „Интел“ (Intel), „Проктър енд Гембъл“ (Procter & Gamble), както и редица германски дружества, включително „Еърбъс“ (Airbus), „Дойче банк“ (Deutsche Bank), „Дойче бьорзе“ (Deutsche Börse), „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz), „Адидас“ (Adidas), БАСФ (BASF), Ди Ейч Ел (DHL), „Фолксваген“ (Volkswagen), „Пума“ (Puma) и САП (SAP).

В Германия DAX остава между геополитическата несигурност, очакванията за централните банки и сезона на отчетите. „Пазарът се бори за ориентация, както в парично-политическо, така и в геополитическо отношение“, коментира Тимо Емден от „Емден Рисърч“ (Emden Research). Според него устойчива тенденция може да се оформи едва след повече яснота в политическата и икономическата среда.

Андреас Липков от „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets) също посочва, че „общата ситуация остава трудна за оценяване и може да се влоши или да се облекчи от секунда на секунда“. От „Индекс Радар“ (Index Radar) предупреждават, че ситуацията в Близкия изток прилича на „нестабилна къща от карти“, а високите цени на петрола и слабите индекси на мениджърите по покупки в еврозоната засилват сигналите за стагфлационна среда.

„Хелаба“ (Landesbank Hessen-Thüringen – Helaba) отбелязва, че САЩ се справят по-добре от еврозоната, което се вижда и от динамиката на акциите. Докато S&P 500 и Nasdaq достигнаха нови рекорди, DAX временно се понижи под 24 000 пункта. „На валутния пазар еврото отбеляза загуби спрямо всички големи валути, не само спрямо щатския долар“, посочват анализаторите, като свързват това с влошаването на настроенията сред европейските мениджъри по покупки.

Според „Хелаба“ предстоящите данни за БВП на еврозоната, Германия и САЩ за първото тримесечие ще покажат доколко войната вече е повлияла върху потреблението и инвестициите. По-ясно обаче ефектът вероятно ще се види при европейската инфлация през април. „Това разкрива дилемата на стагфлацията, в която се намира паричната политика“, посочват от банката.

От Ай Джи (IG) отбелязват, че пазарите първоначално са реагирали с ентусиазъм на съобщенията за отваряне на Ормузкия проток, но радостта е била кратка, след като Иран отново го е затворил заради продължаващата блокада на иранските пристанища от американския флот. Според Ай Джи новата седмица може да започне с натиск върху акциите и с по-високи цени на петрола.

В макроикономически план в САЩ вниманието ще бъде насочено към предварителните данни за БВП за първото тримесечие, индекса на цените на личните потребителски разходи за март, регионалните бизнес проучвания, ISM индекса за промишлеността и потребителското доверие. Според „Ярдени Рисърч“ моделът GDPNow на клона на УФР в Атланта сочи растеж от 1,2 на сто за първото тримесечие, а моделът на УФР в Кливланд прогнозира повишение на общата инфлация по индекса на потребителските цени до 3,39 на сто на годишна база през март.

В Европа инвеститорите ще следят данните за потребителските цени в Германия, индекса на потребителското доверие на Ге еф Ка (GfK), както и данните за БВП. В САЩ пазарът ще очаква и първите сигнали дали по-високите цени на горивата започват да влияят върху потреблението.

„Притеснението за нас е, че видяхме възстановяване на пазара, но нямаме трайно решение на място“, заяви Сид Вайдия, главен инвестиционен стратег в „Ти Ди Уелт“ (TD Wealth). „Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голям е рискът за реалната икономика, което след това ще доведе до потенциални затруднения и волатилност на пазарите“, добави той.

Европа, Близкият изток и Африка

Въпреки че седмицата ще бъде съкратена заради национални празници в петък в голяма част от страните в региона, тя ще предложи достатъчно теми за размисъл на инвеститорите.

В еврозоната в сряда се очаква данните за инфлацията в Германия да покажат ново ускорение, причинено от кризата с доставките на горива вследствие на войната в Иран.

Данните за целия регион ще бъдат оповестени в четвъртък, като се прогнозира ръстът на потребителските цени да се ускори до 3 на сто. Това би било най-високото равнище от края на 2023 г. и значително над целта на Европейската централна банка от 2 на сто.

В същия ден се очаква първоначалната оценка за брутния вътрешен продукт да покаже, че растежът в еврозоната се е задържал на 0,2 на сто, с разширяване във всички големи икономики, като Испания отново вероятно ще бъде водеща. Макар данните да обхващат първия месец от войната, ефектът от конфликта вероятно ще се прояви по-силно в следващите периоди.

Статистиката за еврозоната ще бъде публикувана малко преди решението на ЕЦБ. Представителите на банката може да отложат перспективата за евентуално повишение на лихвите за следващото заседание през юни, когато ще разполагат с нови тримесечни прогнози.

Решението на „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England) ще бъде обявено малко преди това на ЕЦБ в четвъртък. Всяка промяна в насоките ще бъде следена внимателно, тъй като войната вероятно е засилила инфлационния натиск и е влошила перспективите за растеж. Пазарите ще наблюдават и дали някой от членовете е гласувал за повишение на лихвите, като главният икономист Хю Пил се смята за най-вероятния кандидат.

В региона са насрочени и други решения по паричната политика. В Унгария във вторник централната банка вероятно ще запази лихвите без промяна при първото си решение след ключовите избори, довели до сформиране на ново правителство с обявена цел за членство в еврозоната.

При умерена инфлация Намибия вероятно ще запази референтната си лихва на 6,5 на сто в сряда, докато политиците оценяват въздействието на растящите световни цени на храните и петрола.

В четвъртък в Ботсуана, където реалните лихви станаха отрицателни заради поскъпването на горивата и ускорението на инфлацията, се очаква централната банка да действа предпазливо. Слабата икономическа среда може да ограничи ценовия натиск, породен от търсенето, и да намали спешността от повишение.

Централната банка на Малави може да задържи основния си лихвен процент на 24 на сто, докато оценява последиците от войната върху инфлацията. Страната вече обмисля продажба на златни резерви, за да облекчи задълбочаващата се криза с горивата.

Украинските власти също може да оставят паричната си политика без промяна в четвъртък.

Северна Америка

В САЩ икономиката вероятно е ускорила растежа си в началото на годината, възстановявайки се от спада, предизвикан от спирането на работата на правителството в края на 2025 г.

Първата оценка за брутния вътрешен продукт през първото тримесечие се очаква да покаже ръст от 2,2 на сто на годишна база, подпомогнат от силните бизнес инвестиции. Прогнозира се растежът на потребителските разходи да се е забавил леко.

Отделни месечни данни от Бюрото за икономически анализи, които също ще бъдат публикувани в четвъртък, се очаква да покажат първоначалното отражение на войната в Близкия изток върху разходите и инфлацията.

Личните разходи, коригирани с ценовите промени, вероятно са отбелязали леко повишение през март спрямо предходния месец. Докладът може да покаже също, че инфлацията, измерена чрез предпочитания от УФР показател – индекса на цените на личните потребителски разходи, се е ускорила на годишна база до най-бързия си темп от 2023 г.

Без да се отчитат храните и енергията, годишният ценови индекс също вероятно се е ускорил. Фактическото затваряне на Ормузкия проток е ограничило износа на петрол и други ключови производствени суровини от региона, което води до по-високи разходи за петрол и други суровини.

Азия

Календарът в Азия тази седмица е оглавен от решението на „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan) за паричната политика. Мнозинството икономисти все още очакват следващото повишение на лихвите да бъде през юни. Очакванията за по-ранно действие отслабнаха, след като войната на САЩ и Израел срещу Иран повиши цените на петрола и газа и засили опасенията за въздействието върху Япония, която е силно зависима от вноса на енергия.

Седмицата започва в понеделник с данните за индустриалните печалби в Китай, които ще покажат дали по-силната активност се пренася върху корпоративните резултати. Тайланд ще обяви продажбите на автомобили, Сингапур ще публикува данните за индустриалното производство, а централната банка на Пакистан ще вземе решение за лихвите, които в момента са 10,5 на сто.

Във вторник Южна Корея ще публикува бизнес проучвания, а Нова Зеландия – данните за заетите работни места през март. Данните за пазара на труда в Япония и поръчките за металорежещи машини ще бъдат във фокуса преди решението на „Банк ъв Джапан“.

Сряда ще бъде най-натовареният ден. Официалните Пи Ем Ай (PMI) индекси на Китай ще бъдат следени за признаци за динамиката в началото на второто тримесечие след публикуването на подобни проучвания в други страни. Япония ще обяви данните за продажбите на дребно и индустриалното производство.

Австралия ще публикува данните за инфлацията през първото тримесечие – ключов показател за Резервната банка след поредицата от повишения на лихвите. Централната банка на Тайланд също ще заседава, за да определи паричната си политика.

В четвъртък ще бъде публикуван производственият Пи Ем Ай (PMI) на „Цайсин“ (Caixin) за Китай. Япония ще представи данни за започнатото жилищно строителство и потребителското доверие, а Тайланд – данните за текущата си сметка. Австралия ще публикува индексите на кредитите в частния сектор и на търговските цени.

В петък седмицата ще завърши с инфлацията в Токио, ключов водещ индикатор за ценовите тенденции в цялата страна, както и с производствените PMI в региона. Търговските данни на Южна Корея ще дадат навременен сигнал за глобалното търсене, а Австралия и Нова Зеландия ще публикуват месечните данни за цените на жилищата през април.

На фона на тази инфлация и при липса на признаци за съществено отслабване на пазара на труда и икономиката, широко се очаква представителите на УФР да оставят лихвите без промяна в края на двудневното си заседание в сряда.

Според „Блумбърг Икономикс“ (Bloomberg Economics) въздействието на войната в Иран върху инфлацията ще се отрази в предпочитания от Фед ценови индекс през следващата седмица, а централната банка ще бъде в повишена готовност за всеки признак, че инфлационните очаквания губят стабилността си. „Досега те изглеждат стабилни“, посочват Анна Уон, Стюарт Пол, Елиза Уингър, Крис Г. Колинс и Трой Дюри.

Седмицата, богата на икономически данни, ще включва и отделни доклади за започнатото жилищно строителство през март и за поръчките на дълготрайни стоки в сряда, както и проучването на Института за управление на доставките за производството през април, което се очаква в петък.

В Канада широко се очаква „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada) да запази лихвения си процент на 2,25 на сто. Инфлацията е близо до целта, а политиците търсят повече доказателства за това как петролният шок, предизвикан от войната, ще повлияе върху ценовия натиск и растежа. Централната банка ще публикува и актуализирани икономически прогнози, като вероятно ще подчертае по-голямата от обичайната несигурност около перспективите.

Правителството на премиера Марк Карни ще публикува минибюджет с ревизирани очаквания за дефицита, приходите и емитирането на облигации, както и нови мерки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за работниците, засегнати от американските мита.

Данните за БВП по сектори за февруари и предварителната оценка за март се очаква да покажат само скромен растеж през първото тримесечие, тъй като търговската несигурност и геополитическото напрежение продължават да тежат върху икономиката.

Латинска Америка

Чилийските икономисти и трейдъри очакват централната банка във вторник да запази лихвата на 4,5 на сто за трето поредно заседание, след като цените на енергията и инфлационните очаквания се повишиха.

Чили е особено изложена на последиците от конфликта в Близкия изток, тъй като внася почти всички свои горива. Страната ще публикува и обичайния поток от данни в края на месеца, включително за безработицата, продажбите на дребно и производството на мед.

В Бразилия данните за потребителските цени в средата на месеца вероятно са показали ново ускорение, тъй като енергийният шок от войната в Иран води до по-високи разходи за гориво. Месечната инфлация през март скочи с 0,88 на сто, като изтласка годишната инфлация до 4,14 на сто, докато инфлационните очаквания за 2026 г. са се повишили с 89 базисни пункта до 4,8 на сто от 27 февруари.

„Банко Сентрал до Бразил“ (Banco Central do Brasil) ще проведе третото си заседание по паричната политика за 2026 г. след намалението с четвърт процентен пункт от миналия месец. Централните банкери, водени от управителя Габриел Галиполо, имат пространство за маневри, но последното проучване на централната банка сред икономисти предвижда второ поредно намаление с четвърт процентен пункт до 14,5 на сто предвид несигурността около конфликта в Близкия изток.

Предварителните данни за БВП на Мексико за първото тримесечие може да покажат, че втората по големина икономика в Латинска Америка е преминала от спад от 0,9 на сто на тримесечна база през последните три месеца на 2025 г. към почти застой на фона на продължаващата слабост в производството и отслабващото вътрешно търсене.

В Колумбия третото от трите решения за лихвите през седмицата вероятно ще премине без съществени сътресения, след като местни медии съобщиха, че министърът на финансите Герман Авила е заявил готовност да се върне в управителния съвет, след като напусна заседанието през март.

Икономистите, анкетирани от „Банко де ла Република“ (Banco de la República, централната банка на Колумбия), очакват повишение с половин процентен пункт до 11,75 на сто спрямо 9,25 на сто в края на 2025 г.

В Перу предварителните оценки на анализаторите сочат, че инфлацията в столицата Лима ще се забави, след като през март скочи до 3,8 на сто на годишна база, до голяма степен заради ръста от 9,4 на сто при цените на енергията.