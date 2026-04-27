Пластмасовите бутилки стават платени

За всички напитки, пускани на пазара в пластмасови бутилки или метални кенове, се предвижда въвеждането на задължителна депозитна такса за опаковката. Тя ще се начислява отделно от цената на продукта и ще бъде определена в евро.

Потребителите ще могат да възстановяват заплатения депозит при връщане на празните опаковки в специално обособени пунктове, част от нова национална депозитна система. Възстановяването на сумата няма да бъде обвързано с извършването на нова покупка, каквато практика съществува в момента при някои ограничени инициативи за събиране на пластмасови бутилки.

Мерките са заложени в проект за изменения на Закона за управление на отпадъците, публикуван от Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане.

Промените са втори опит у нас да се въведе национална депозитна система, през която да се повиши разделното събиране на пластмасови бутилки, метални кенове, а на следващ етап – и стъклени бутилки. Предният законопроект на екипа на Манол Генов от кабинета на Росен Желязков беше отхвърлен от бранша, защото предвиждаше държавата да е единствен оператор на депозитната система. Сега този дефект е поправен - ще има национален депозитен оператор.

Депозитната система е единственият начин да се повиши нивото на разделно събиране на отпадъците от пластмаса до изискванията на ЕС, пише в мотивите към законопроекта. Такива системи съществуват в много европейски страни, а у нас само се говори за тях от години, съобщава "Сега".

Размерът на депозита ще се определи от националния депозитен оператор в размер, който насърчава потребителите да връщат обратно депозитните опаковки, пише в законопроекта. Сумата ще трябва да е достатъчно голяма, за да стимулира висока степен на участие в системата и достатъчно малка, за да не откаже хората да купуват.

Депозит няма да се начислява за депозитните опаковки на напитките, които се консумират на място в заведенията за хранене и развлечения, защото това са бутилки, които са отворени и след това върнати на мястото на консумацията, предвижда друг текст. За търговците, които предлагат напитки в депозитни опаковки, ще е задължително да участват в националната депозитна система и да осигуряват условия и точки за обратно приемане.

Според регламент на ЕС, държавите в съюза са задължени да въведат депозитни системи за пластмасови бутилки и за метални съдове за напитки за еднократна употреба с обем до 3 литра, освен ако не постигнат ниво на разделно събиране от най-малко 80% до 2026 г. България не само е много далеч от такова ниво и няма никакъв шанс да го постигне без депозитна система, а не може дори да предостави надеждни данни за нивото на разделно събиране.

Съществуващите системи за разделно събиране не осигуряват достатъчно високи нива на събираемост на опаковките за напитки, особено за пластмасови бутилки (PET) и метални опаковки, посочват от екоминистерството. Както се вижда и с просто око, пластмасовите бутилки масово се изхвърлят в смесения битов отпадък, улични кошчета или направо в реки, дерета, край пътища и т.н. У нас често липсват елементарни познания как се изхвърлят разделно отпадъци, тъй като няма никакви санкции за неправилното им сортиране, а няма и стимули използваните опаковки да се връщат.