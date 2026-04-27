От асоциацията по горивата: В България има достатъчно керосин

В България има достатъчно керосин, защото петролната ни рафинерия продължава да работи. В Европа обаче настина има проблем с авиационното гориво, тъй като 40 процента от керосина идва от района на конфликта в Ормузкия пролив. Ако кризата продължава, горивото за самолетите ще намалее, а е възможно да се вдигне и цената на дизела.

Това заяви по bTV Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

След получения генерален лиценз за "Лукойл" рафинерията продължава да преработва суров петрол и да извършва плащания - тоест да работи. Това е най-важното.