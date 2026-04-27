Цените на петрола нагоре с 2% заради застой

Цените на петрола се повишиха с почти 2 на сто днес на фона на липсата на напредък в мирните преговори между САЩ и Иран и продължаващите ограничения на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент нараснаха с 2,23 долара, или 2,12 на сто, до 107,60 долара за барел към 9 часа българско време. Американският лек суров петрол се търгува на цена от 96,18 долара за барел, което е увеличение с 1,78 цента, или 1,89 на сто.

През изминалата седмица сортът Брент и американският петрол отчетоха ръстове съответно от близо 17 на сто и 13 на сто – най-значителните седмични повишения от началото на конфликта.

Оптимизмът за възобновяване на мирните усилия отслабна през уикенда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираното пътуване до Исламабад на своите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В същото време иранският външен министър Абас Аракчи пристигна в Пакистан.

„Последните изявления на президента Тръмп, включително призивът му в социалните мрежи за твърди действия срещу ирански плавателни съдове в Ормузкия проток, продължават да поддържат висока геополитическа премия в цените на петрола“, коментира анализаторът в „Филип Нова“ (Phillip Nova) Приянка Сачдева.

Иран до голяма степен ограничи преминаването през Ормузкия проток, докато САЩ са наложили блокада на иранските пристанища. Данни на аналитичната компания „Кеплър“ (Kpler) показват, че в неделя в Персийския залив е влязъл само един танкер с петролни продукти.

На този фон инвестиционната банка „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) повиши прогнозите си за цените на петрола за четвъртото тримесечие до 90 долара за барел за сорта Брент и 83 долара за американския суров петрол, позовавайки се на намалено производство в Близкия изток.

Според анализаторите на банката, водени от Дан Струйвен, рисковете пред глобалната икономика са значителни, като посочват „нетни рискове за повишение на цените на петрола, необичайно високи цени на рафинираните продукти, потенциален недостиг и безпрецедентен мащаб на шока“.