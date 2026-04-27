Еврото остава без промяна в курса спрямо долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото поскъпва леко спрямо повечето по-важни валути в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт на Майн, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА..

Спрямо долара обаче единната валута се търгува без промяна спрямо нивото си при затварянето на пазара в петък, на ниво от 1,1720.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото от 1,1694 долара.

Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,06 на сто до 0,8665 евро за лира, а спрямо франка – с 0,08 на сто до 0,9207.